Detienen al intendente de Gilbert: incumplió restricción tras denuncia de abuso

Ángel Fabián Constantino, intendente de Gilbert (departamento Gualeguaychú, Entre Ríos), fue detenido este jueves al mediodía. El presidente municipal está acusado de abuso sexual, a raíz de una denuncia presentada por una empleada de la comuna. Además, violó medidas de restricción que se establecieron a partir de la demanda, que tuvo lugar el 9 de agosto. La información fue confirmada a Elonce TV por la fiscal de Gualeguaychú, Martina Cedrés.Cedrés indicó aque el motivo del pedido de detención fue “por incumplimientos reiterados efectuados por el denunciado, respecto de las medidas inhibitorias que le habían sido impuestas por el Juzgado de Garantías”.“Inmediatamente después que recepcionamos la denuncia y que pedimos esa prohibición de acercamiento o perimetral, yo corroboré incluso con algunos vecinos del lugar, que este hombre pasaba por el frente del domicilio de la denunciante. El sábado se efectuó un pedido de detención como la única medida posible para neutralizar y dar tranquilidad a las víctimas, mujeres que han sufrido abuso respecto de su integridad sexual o acoso que para nosotros no llega a encontrar tipicidad en el Código Penal, con lo cual no es un delito. El sábado el Juzgado me dijo que no, le hizo un llamado de atención e intensificó la medida con 400 metros del domicilio de la misma”, comenzó relatando la fiscal.De la misma manera contó: “En el día de ayer, unas chicas menores de edad le toman una fotografía a 200 metros de la vivienda, transitando con la camioneta del municipio, a ese margen de distancia lo hice corroborar con la policía, y en virtud de eso solicité nuevamente la detención ante el Juez de Garantías”.“La denunciante trabaja en el municipio y actualmente se encuentra con licencia por esta situación. La médica psiquiatra o la psicóloga le han otorgado el certificado, por esta circunstancia”, dijo.Cedrés aseguró que “hay cinco denuncias más” que se han recepcionado, ya que “fueron con la intención de denunciar o brindar su testimonio. Hay tres de estas que refieren cuestiones de acoso, siempre de índole sexual, en el ámbito laboral, pero el acoso sexual no llega a ser una cuestión delictiva. Respecto de otras dos entrevistas refieren a la manera de manejarse, a la intimidación de la gente en el pueblo, incluso yendo a sus domicilios para controlar algunas publicaciones en los estados de WhatsApp en donde se hacían algunas críticas de situaciones que se llevan a cabo en la política de la intendencia de Gilbert; todo ese marco se contemplaría en abuso de autoridad o de abuso de poder de quién ejerce un cargo público”.Está alojado en comisaría del Menor ya que “en la Jefatura Departamental hay más de diez personas privadas de la libertad, algunas de ellas por delitos extremadamente graves como homicidio”. Además, el mandatario comunal está alojado allí “por cuestiones de salud ya que ha referido padecer diabetes e hipertensión”.Este viernes “se le tomará declaración de imputado”.Agregó que ya tienen previstas “pericias en relación con la víctima, que ya han sido tramitadas y hay fecha para su realización en el mes de septiembre”.Detalló que “hay gente que ha indicado que quiere prestar declaración”.