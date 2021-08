Denunció que el padre de su hija le prohíbe verla: “estoy desesperada”, expresó

Teresita es madre de una niña de 7 años, la cual no está con ella desde el pasado 2 de agosto. A Elonce TV, la mujer denunció que el padre la menor “no me deja verla, pero no tengo un impedimento legal que me prohíba estar con ella”.



Según manifestó la mujer, el padre de la niña no la quiso reconocer cuando nació y lleva el apellido materno. La última vez que la vi fue “el 13 de agosto, desde una reja. Yo quiero que mi hija vuelva a estar conmigo”, expresó a este medio.



Teresa se presentó en la Justicia. “En Minoridad hicieron el pedido de restitución y localización, pero el padre no quiso entregar a la nena. Me derivaron al Copnaf y hasta hoy no he tenido respuesta. Estoy desesperada y angustiada”.



Teresa señaló que “el padre de mi hija me dijo que tenía una denuncia de violencia contra la nena. Pero nunca me llegó la nada y en el Juzgado no figura una notificación en mi contra”. Pide que la Justicia actúe y que su hija vuelva a su casa. Elonce.com