"No va a poder vivir con lo que hizo", dijo padre del piloto fallecido

Policiales Murió piloto de Aerolíneas atropellado por abogado tras discusión de tránsito

En la puerta de la sala donde se velaban los restos del piloto Julián Giménez (28 años), en Olivos, su padre, Gustavo Giménez, se refirió así al abogado Santiago Tomás Mazzini (37), quien se encuentra prófugo e imputado por el delito de "homicidio".“Le rompió un espejo y lo pagó con su vida. No sé cuánto puede valer un espejo roto por un momento de furia. A Julián por más justicia que se haga no me lo va a devolver nadie, con mi mujer estamos destruidos”, dijo Gustavo en una entrevista realizada por Canal 13.Y agregó: "Este señor debe estar arrepentido de lo que hizo. Con un hijo en camino, arruinó la vida de Julián, la nuestra y la de él mismo. Ahí va a tener un castigo, estamos buscando que tenga un castigo también con la Justicia, que venga y se presente".Tanto él como su esposa acordaron "no generar más odio", al considerar que "la consecuencia de la ira mal ubicada fue la tremenda desgracia que se está padeciendo"."En ningún lado que se pueda esconder lo va a dejar de perseguir lo que hizo. Impune no está. Va a llegar la Justicia, aunque esté lenta como siempre", expresó.En ese sentido, el padre del piloto reiteró: "En algún momento va a tener que entregarse, no va a poder vivir con lo que hizo. Es un abogado que buscará la manera. Yo le pido que baje a tierra y que se entregue"."La Justicia no va a devolver a Julián. Los hombres tenemos esta manera de castigar, Dios tiene otra manera de castigar y su conciencia lo va a perseguir toda la vida", dijo.Giménez, que también es piloto de avión, recordó a su hijo muerto el martes: “Julián era un tipo bueno, profesional, estudioso. Él compitió en un llamado para pilotos de Aerolíneas Argentinas después de haber hecho su carrera desde los 17 años. Hemos volado juntos, traté de enseñarle todo lo que pude, era un profesional impresionante”.Y en ese sentido, agregó: “Julián era un orgullo de hijo. Fue a pagar el alquiler de su departamento y le pasó esto en el medio. Con la ira y la bronca no se va a ningún lado, se destruyó a una familia y a un futuro”.El piloto de Aerolíneas Argentinas, que estaba internado en grave estado en la clínica Olivos, tras haber sido atropellado por el abogado Santiago Mazzini, falleció el martes.En tanto, el acusado sigue prófugo de la Justicia y rige una alerta en todos los pasos fronterizos emitida por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) para dar con él.Los videos de las cámaras municipales demuestran que Mazzini atropelló al piloto aéreo que iba en su moto tras una discusión de tránsito y por esas imágenes la causa tuvo un fuerte cambio de rumbo.En principio, la causa había sido caratulada como "lesiones culposas", pero luego Martín Gómez, fiscal de Vicente López que investiga el hecho pidió la detención por "homicidio simple en grado de tentativa", que tiene una pena que va de 8 a 25 años de prisión.Mazzini es buscado por las fuerzas federales de seguridad y su condición judicial se agrava ahora, tras la muerte de Giménez.Tras la orden de la directora de Migraciones, Florencia Carignano, y con la firma del director general de Movimientos Migratorios, Juan Capella, el organismo decidió reforzar los controles territoriales y emitió una alerta general extensiva a todos los puestos fronterizos del país con los datos del prófugo.