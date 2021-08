Un policía fue detenido en Gualeguaychú: estaría vinculado a una banda narco

Foto: El lugar de la detención Crédito: Radio Máxima

En la noche de este miércoles la zona oeste de la ciudad de Gualeguaychú se vio alertada por un allanamiento realizado por personal de Prefectura.



El procedimiento fue realizado en una vivienda situada en el barrio Médanos y fue ordenado por el Juzgado Federal de Gualeguaychú.



Según indicaron vecinos de la zona, en el domicilio allanado viviría un policía.



Finalmente, en la mañana de hoy se confirmó que tras el allanamiento se realizó la detención de un hombre perteneciente a la Policía de Entre Ríos, que presta funciones en Gualeguaychú.



Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a El Día que se trata de una investigación que data de nueve meses atrás y que finalmente ahora desembocó en el allanamiento y detención.



El policía detenido está acusado de formar parte o estar directamente vinculado a una importante banda de narcotráfico. Desde el Juzgado Federal se están evaluando tomar nuevas medidas, aunque no trascendieron detalles para no entorpecer la causa.



No se descarta que la banda de narcotráfico sea interprovincial, ya que destacaron que se trata de una "importante banda".