Detuvieron a un expolicía que abusó sexualmente durante 8 años de su hijastra

Un expolicía bonaerense fue detenido en la localidad bonaerense de General Madariaga, acusado de haber abusado sexualmente durante al menos ocho años de su hijastra menor de edad y tras haberle confesado a su esposa y madre de la víctima que había cometido "una aberración" y que era "un monstruo", informaron hoy fuentes judiciales.



El policía, de 40 años, había sido denunciado hace diez días por la chica, actualmente una adolescente de 15 años, y se entregó a en una sede policial, tras haber escapado de la ciudad.



El acusado se presentó en la delegación de la Policía Federal en Pinamar junto a un abogado particular, y tras formalizarse su detención se negó a declarar ante el fiscal Walter Mércuri, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 8 de Madariaga.



El expolicía, cuya identidad no fue difundida para resguardar a la adolescente, fue imputado por el delito de "abuso sexual agravado por tratarse de una menor de 13 años y aprovechándose de la inmadurez de la víctima que le impidió consentir libremente el acto, gravemente ultrajante por su duración en el tiempo; agravado por ser el imputado el encargado de la educación y la guarda de la víctima; por la convivencia preexistente; y por acceso carnal".



Fuentes judiciales indicaron que la denuncia en su contra fue presentada el último 16 de agosto en la Comisaría de la Mujer de General Madariaga, por parte de la víctima y de la madre de ella, con quien el hombre está casado desde hace más de diez años.



En su presentación, la menor relató que su padrastro había abusado sexualmente de ella desde que tenía 7 años, y que incluso lo había hecho ese mismo día en la casa en la que convivían junto a su madre y otros dos menores.



Horas después de la denuncia, el hombre abandonó el domicilio, tal como se constató cuando personal policial se presentó en el lugar con una orden de exclusión del hogar hacia él.



Antes de huir, según precisó una fuente a Télam, el acusado "se rapó la cabeza, estrelló su celular contra una pared, dejó una nota escrita a mano en la que pedía que lo perdonaran, y le confesó todo a un vecino, que también se presentó como testigo".



Según consta en la causa, al día siguiente de haber escapado se comunicó telefónicamente con su esposa y dijo que estaba "en el Oeste" y que había llegado "a dedo" cerca de Chivilcoy, pero de acuerdo a los investigadores, se encontraba en realidad en un locutorio de la ciudad de Mercedes.



"Voy a estar preso como 30 años por una aberración. Soy un monstruo", aseguró el hombre en esa comunicación, que circuló a través de distintos medios y redes sociales, y dijo que no se entregaría a la policía.



A partir de estos elementos y de una pericia médica de la víctima incorporada a la causa, Mércuri pidió que se ordenara su detención, pero el magistrado subrogante del Juzgado de Garantías 4 de Dolores, Gastón Giles, rechazó el pedido, porque consideró que no había "elementos suficientes" para avanzar en ese sentido y solicitó una pericia psicológica de la menor.



El fiscal apeló esa resolución, pero el planteo no llegó a la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata: a partir de un pedido de licencia posterior de Giles, el juez que intervino en su lugar, Christian Gasquet, decidió hacer lugar a un nuevo pedido de detención y ordenó la captura del ex oficial.



Horas más tarde, el acusado se entregó finalmente en la sede policial de Pinamar junto a su abogado, Osvaldo Verdi, y tras pasar la noche alojado en un calabozo de esa dependencia, en la mañana de hoy fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán.



El hombre, que hasta el momento de la denuncia prestaba funciones en la comisaría 4ta de Cariló, fue desafectado de la Policía bonaerense, informaron fuentes del Ministerio de Seguridad provincial.



En el marco de la causa, el fiscal pidió que se realizaran pericias químicas sobre sábanas y prendas secuestradas, así como el análisis de las extracciones de sangre y saliva realizadas al acusado, para posteriores cotejos de ADN.



Mércuri solicitó además que fuera peritado el celular que el hombre destruyó antes de escapar de su vivienda.