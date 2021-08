Adolescente asesinada en Mendoza: detuvieron a un compañero de la escuela

Policiales Hallaron a una adolescente de 15 años asesinada en Mendoza

El abuso sexual

Lucía Fernández tenía 15 años. Vivía con sus padres en una localidad rural de Maipú, en el Gran Mendoza. Este martes, cuando la familia suponía que estaba en la escuela, fue asesinada a golpes y de varias puñaladas. Su cuerpo apareció en una finca abandonada.El fiscal de homicidios de Mendoza, Carlos Torres, investigaba los últimos días de la víctima y con quién pudo haberse encontrado la tarde que fue asesinada, aunque ahora la causa pasaría al fuero de menores.Cada mediodía, Rosalba Nievas (48), la mamá de Lucía, la acompañaba caminando 600 metros por una calle de tierra en la localidad de San Roque, hasta la parada del colectivo para ir al colegio.Como este martes su mamá estaba enferma –con anginas-, la adolescente hizo el mismo trayecto sola. Sin embargo, no tenía clases en la Escuela de Educación Técnica (E.E.T.) N° 4-188 Padre Eduardo Sergio Iácono porque no le correspondía a su burbuja.Al parecer, la adolescente mintió para encontrarse con alguien. “Me dijo que iba a la escuela porque tenían una comida con sus compañeros. Yo le creí”, contó la mujer.A las 19 del martes, cuando no regresaba, sus padres, primos y vecinos salieron a buscarla. La madre denunció su desaparición al 911. Casi al mismo tiempo, un hombre que había salido a buscar leña para calefaccionarse encontró el cuerpo de la adolescente, a 10 kilómetros de su casa.La chica fue asesinada en una finca ubicada en calle Pueyrredón al 4400 de Colonia Jara, Rodeo del Medio. Tenía golpes en la cara realizados con un ladrillo y al menos siete heridas punzantes en el cuerpo. A pocos metros, los policías encontraron su mochila, el celular y el guardapolvo blanco que usaba para el colegio."Pido justicia", dijo Rosalba cuando retornó este miércoles a su casa, luego de reconocer el cuerpo de su hija. Y recordó el abuso sexual que sufrió su hija en 2020. "Nos pidió quedarse en la casa de sus abuelos. Pero quería ir a un cumpleaños y se escapó por una ventana. Fue ahí que apareció el maldito (por el abusador) que la violó. Él le dijo que la iba a matar si lo denunciaba", explicó la madre de Lucía.La familia hizo la denuncia, pero nunca avanzó la causa. "Fui a la comisaría y porque el maldito tenía la misma edad que mi hija, me dijeron que no lo podían meter preso", afirmó Rosalba.Un primo de Lucía contó al diario Los Andes que ella se había escapado varias veces de su casa. “La última vez alcanzaron a hacer la denuncia y la encontraron en casa de una amiga”, recordó. Esa misma amiga tendría un nexo familiar con el joven del que sospecha la familia pudo ser el asesino, quien ahora quedó detenido.