Detuvieron en Córdoba al hombre que enamoraba mujeres y las estafaba

El testimonio de la mujer

Una mujer de Paraná denunció que fue engañada y estafada por un hombre al que “estaba conociendo”. Según se informó, le entregó dinero para comprar materiales y el sujeto desapareció.Asimismo, informó que una joven le contó que también “se estaba conociendo” con el hombre y que iban a encontrarse este martes en barrio Nueva Córdoba.Personal de Delitos Económicos se puso en contacto con la misma dependencia de Córdoba para que tome intervención. Los efectivos se hicieron presentes en un local de comidas rápidas, lugar donde la otra joven se iba a encontrar con el estafador. Allí lograron detenerlo.“El modus operandi de él siempre es el mismo: te contacta por redes sociales y empieza a salir con vos. En mi caso, me ofreció un empleo porque dice trabajar en Desarrollo Social de la provincia y que, al tener contacto con la ministra, te da la posibilidad de acceder a una casa”, contó la mujer en comunicación con. Ella le entregó $70.000.Con su simpatía logra enamorar a sus víctimas “y les roba no solo la ilusión sino también el poco dinero que puedan llegar a tener”. El estafador se presenta como cantante y profesor de música, dice trabajar para el gobierno provincial y que se encuentra a la búsqueda de propiedades para comprar. “Me dijo que el año pasado habían muerto sus hijos y que había comprado una casa y una camioneta en Paraná”, aseguró la damnificada.Según explicó, este hombre se comunica a través de dos teléfonos celulares: habla con sus víctimas a través de un número, y desde otro, simula ser una funcionaria provincial. “Te dice que están por abrir un jardín maternal y que necesitan dinero para refacciones. También me ofrecieron una casa de IAPV pero que tengo que poner plata para las escrituras”, explicó la mujer.De acuerdo a lo que indicó, ella le entregó a este hombre una suma total por 70.000 pesos. “Y a mi mamá la estafó con 30.000 pesos porque le dijo que podía conseguirle materiales para la construcción más baratos”, comentó, además.La víctima explicó aque tras advertir que había sido estafada, se contactó con otras víctimas de Chajarí, Santa Fe y Mar del Plata. “Se hace llamar El Tucumano y dicen que, por una denuncia de estafa en Concordia, como no sumaron más pruebas en su contra, tiene una condicional y por eso sigue libre”, indicó la damnificada.