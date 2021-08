Intento de desalojo: llegaron de trabajar y sus pertenencias estaban en la calle

Momentos de tensión se vivieron en Barrio Mosconi de Paraná. Durante la tarde de este miércoles, en calle Bouchardo y Piazola una pareja denunció que la estaban desalojando “sin explicaciones”, supo. Según indicaron las inquilinas, en octubre del 2018 comenzaron a vivir ahí y la propietaria es una mujer que trabaja en el penal de mujeres de Paraná.Daniela, una de las damnificadas contó a este medio que, “Nos alquiló la casa sin ningún papel en regla. Pensamos que ella era la propietaria, pero cuando comenzaron a llegar las boletas del IAPV, nos dimos cuenta que era de un hombre de apellido Ruger. Nos presentamos en el IAPV y nos enteramos que la vivienda no estaba al día con las cuotas y no se podía alquilar ni vender hasta que estén los papeles”.“Hoy estábamos trabajando y los vecinos nos avisaron que nos estaban desalojando, nos robaron los papeles de la casa, donde teníamos un expediente de que podíamos vivir ahí. El gerente del IAPV nos dijo que Los propietarios no tenían nada que ver con la casa al no estar al día con las cuotas y que nadie nos podía echar hasta que salga la licitación de la vivienda”, dijo. A la vez agregó que “hace dos semanas nos visitó una asistente social para corroborar que la casa esté en condiciones y si nosotras la seguíamos habitando”.Según manifestó Daniela, “Es la segunda vez que esta mujer entra a la casa y nos rompe las cosas. En enero, la propietaria nos dijo que nos teníamos que ir porque habían vendido la casa. Los futuros dueños, le había entregado la mitad del dinero y desapareció, después la buscaban para que le devuelva la plata. No sabemos que hacer porque nadie nos da una explicación”.