La rociaron con nafta y prendieron fuego: la mujer había denunciado a abusadores

Este miércoles por la mañana tuvo lugar un grave hecho de violencia de género en la ciudad de Santa Fe. La víctima es una mujer de 41 años que fue sorprendida por dos sujetos que circulaban en moto mientras baldeaba la vereda de su casa, ubicada en Pje. Público n° 169 (a la altura de Gorriti al 1500).Se supo que, sin mediar palabras, uno de los individuos descendió del vehículo, le arrojó nafta y le prendió fuego. Luego, huyeron del lugar a toda velocidad, indicóMinutos después, la mujer fue trasladada de urgencia al hospital José María Cullen, donde los médicos la examinaron y constataron quemaduras en ambos miembros superiores, pierna izquierda y en rostro.La víctima es madre de una de los tres niños que denunció a un hombre y su esposa por abuso sexual. Según relató una vecina y madre de otra víctima a, la mujer estaba en la vereda de su casa mientras intentaba regar y cruzaron dos personas en moto. Los delincuentes le arrojaron nafta en todo el cuerpo, fuego y escaparon.La víctima logró quitarse varias prendas que estaban en llamas y apagar el resto del fuego con la manguera que tenía cerca.Las personas de la zona contaron que los atacantes eran hombres y jóvenes, pero la mujer no logró reconocerlos porque la abordaron desde atrás. La moto en la que se trasladaban es una 110 cilindradas."Estamos seguros de que tiene que ver con la denuncia de abusos sexuales", dijo una de las vecinas. "Vinieron con intenciones de matarla", agregó.Las denuncias indican que los abusos se cometieron en barrio Los Cipreses y la mirada está puesta en un vecino de la zona, de 65 años, y su esposa, de 35. Según el relato de las mujeres, los hechos denunciados datarían del año pasado pero ellas tomaron conocimiento de los mismos hace apenas tres meses."Hicimos la denuncia a raíz de que uno de los niños tenía síntomas de que algo le pasó: no dormía, no comía, no iba a la escuela. Él pudo de alguna manera expresarse y contar lo que sucedía", dijo una de las madres.