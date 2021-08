Protagonizaron video con amenazas: buscan a dos jugadores de club cordobés

La Justicia de Córdoba ordenó la detención de los dos jóvenes que aparecen en un video con la camiseta del club Bella Vista, y uno de ellos armado, en el que profieren amenazas para otros clubes cordobeses.



La medida la dispuso el fiscal José Mana. Según indicaron fuentes judiciales, los jóvenes están “en calidad de prófugos ya que no fueron encontrados en sus domicilios”.



Ahora, desde la Liga Cordobesa de Fútbol (LCF) le apuntan a dos jugadores de la institución de barrio Bella Vista (de la capital de esa provincia) de ser quienes aparecen en el video.



Alejandro Daniel Fernández, presidente de la LCF fue contundente: “Son dos jugadores, ya se informó a las autoridades, y este martes se eleva la causa al Tribunal de Disciplina”.



“Se está trabajando con la Policía, con el Cosedepro. Hemos tenido apoyo importante por este tema, rápido se ha trabajado y ya se los ha identificado, resta ahora tomar las medidas”, concluyó en declaraciones al programa Aquí Petete de radio Mitre.



Será el Tribunal de Disciplina quien determine las sanciones. Fernández dijo que ya se contactaron con la gente del club.



Ante la circulación en redes sociales del video, el presidente del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro), Marcelo Frossasco, afirmó que “vamos a ser inflexibles con estos hechos de violencia e implacables ante actitudes intimidatorias de individuos marginales por lo que propugnaremos ante la Justicia la más severa de las medidas”.



“En estas cosas no se puede hacer la vista gorda y hemos presentado en la unidad judicial 5 en la comisaría 10ª para que se proceda a la investigación de los individuos y que la justicia actúe en consecuencia. Nosotros no podemos permitir que este prestigio que tiene Córdoba en seguridad deportiva, donde se han jugado eventos multitudinarios sin incidentes. Entonces somos celosos con la seguridad deportiva y no vamos a permitir este tipo de eventos y sucesos”, recalcó. Qué dicen en el club Desde el club emitieron un comunicado. El presidente del club, Pablo Altamirano, indicó: “Se trató de una broma que se malinterpretó. Hasta a mí me han hecho bromas, porque estuve siete años en All Boys. El video se hizo y quedó, decían se subirlo y cuando lo subieron, les dije que lo bajaran porque se podía malinterpretar. Lo bajaron, pero ya era tarde”.



Walter Mariño, director técnico del club, indicó a Cadena 3 que el club se puso a disposición de la Justicia, pero que el video se trató de una “broma interna” para dos personas con un pasado en All Boys, difundido por un grupo de Whatsapp. Agregó que las armas que se ven en el video serían “de juguete”.



De acuerdo con lo que se pudo reconstruir por parte de las autoridades de la Liga Cordobesa de Fútbol (LCF) el hecho ocurrió en la previa del enfrentamiento entre ese club y All Boys el sábado por la tarde. El local ganó 4-1.



El fiscal José Mana investiga de oficio las amenazas. En declaraciones radiales, María José López, secretaria fiscal explicó: “Se iniciaron actuaciones de oficio por amenazas, y por tenencia de arma de fuego”.



“Se iniciaron actuaciones por directivas de José Mana, y para poder dar con estas personas. Si bien se amenazan a varios clubes, determinan el lugar de competencia”, agregó.



