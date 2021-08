Buscaron incendiar la casa de jubilados para robarles: "No sé cómo estamos vivos

El episodio ocurrió aproximadamente a las 5 de la mañana en Alsina al 3700, cuando Ángela (de 72 años) se despertó ahogada por el humo, mientras su esposo, Lorenzo (de 74), no alcanzó a salir de la casa y cayó desmayado. Los vecinos escucharon los gritos de la mujer y los auxiliaron.



"Agradezco a Dios tener los vecinos que tengo", dijo Ángela, mientras una de sus vecinas aseguró que escuchó cuando gritaban su nombre y salió socorrerlos. "Nos dio la llave por la ventanita como pudo y ahí empezamos a apagar", contó.



Ángela añadió en diálogo con El Tres: "No sé cómo estamos vivos, mi marido está internado, está todo quemado en la cabeza. A mí me atendieron y ahora me trajeron". Ella tiene algunas curaciones en la espalda por las quemaduras.



La mujer sospecha que "tiraron solvente, nafta, algún líquido y prendieron fuego. Me quemaron el televisor, todo. Un desastre".



"No sé por qué lo hicieron, no tengo amenazas, no tengo problemas con nadie", concluyó.



La Capital