Le salvó la vida a su pequeño hermano, pero murió arrollada por el tren

Una gran conmoción vive por estas horas los vecinos de la villa 21-24, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, luego de la trágica muerte de una adolescente de 15 años, que fue arrollada por una formación del tren carguero que atraviesa por el medio del barrio. Según confirmaron fuentes oficiales, ocurrió mientras la joven cruzaba las vías junto a su hermano menor, un nene de sólo tres años que estuvo a centímetros de morir.De acuerdo con el relato de testigos, segundos antes de ser embestida por el ferrocarril, la adolescente llegó a empujar al niño y le salvó la vida.Todo ocurrió el viernes pasado, hacia las 10:30 de la mañana a la altura de la casa número 35 de la manzana 7. Allí, Luján Sofía Caballero López y su pequeño hermano -ambos con domicilio en el mismo barrio a un par de manzanas- se disponían a cruzar las vías del ferrocarril de la empresa Ferrosur, un tren de carga concesionado por la línea Roca que pasa a menos de medio metro de varias de las casas del barrio. Lo hace dos veces al día.De repente, cuando la formación estaba muy cerca, Luján se resbaló sobre los rieles. No tuvo tiempo para casi nada: apenas pudo mover a su hermano de un empujón para que no fuera atropellado. Ella, en cambio, no tuvo la misma suerte y murió arrollada. El tren “la destrozó”, indicaron los testigos que vieron el accidente.Ramona, la mamá de los dos menores y de nacionalidad paraguaya, le comentó a los efectivos de las policías Federal y de la Ciudad que concurrieron al lugar lo que había ocurrido. Según les dijo la mujer, Luján había querido cruzar las vías por un costado y fue en ese momento que se resbaló. De acuerdo con lo que se puede observar, el ferrocarril atraviesa parte de la villa y cuando lo hace, circula a menos de un metro de las construcciones. El espacio que hay entre las viviendas y las vías es ínfimo. El riesgo para los vecinos, en cambio, es extremo y el viernes pasado se cobró una vida.Tras la muerte de Luján, los habitantes del barrio realizaron una protesta en reclamo de que la formación no atraviese más por sus calles. Para eso, colocaron piedras y maderas para evitar la circulación del carguero y también difundieron un comunicado con un mensaje que no da lugar a dudas: “El tren no pasa más”.“Las organizaciones de la Villa 21-24, su junta vecinal, la iglesia de Caacupé, vecinos y vecinas expresamos nuestra indignación y tristeza por la muerte de una niña de 15 arrollada por el tren mientras rescataba a su hermano de las vías del Ferrocarril de la línea Roca concesionada a la empresa Ferrosur Roca S.A.. Responsabilizamos por lo sucedido al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,al Ministerio de Transporte de la Nación y a la empresa Ferrosur Roca S.A.”, dice el comunicado de los vecinos de la villa.“Desde hace décadas exponemos nuestras vidas, y especialmente las de nuestros niños y niñas, al peligro de un tren de carga que atraviesa nuestro barrio de punta a punta dos veces al día. Desde hace décadas reclamamos por las integración urbana de nuestro barrio, el ordenamiento territorial, por el acceso a un hábitat digno que ofrezca salubridad y seguridad para nuestras vidas”, exigieron.En ese sentido, finalmente se dirigieron nuevamente a las autoridades del gobierno de la Ciudad, de la cartera de Transporte de la Nación y a la empresa y les anunciaron que “por su barrio el tren no pasa más”.La investigación del accidente que le costó la vida a Luján quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº3, a cargo del juez Daniel Rafecas, quien calificó el expediente como homicidio culposo e interrupción a los medios de transporte. Por el momento, el único imputado es el conductor de la formación, un hombre de 33 años. (Infobae)