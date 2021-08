Una moto terminó destrozada tras quedar “encerrada” entre dos autos

Policiales Motociclista resultó herido tras chocar contra una camioneta

Una motociclista Motomel 200cc quedó “encerrada” entre dos vehículos sobre calle Cervantes, a metros de la intersección con Santa Fe, poco después del mediodía de este martes en Paraná. Afortunadamente, como consecuencia del accidente que se registró en pleno horario pico, no hubo lesionados de consideración; sí importantes daños materiales.Resta determinar a quién se le atribuirá la responsabilidad del siniestro: si al conductor del Volkswagen Golf negro que iba delante y habría frenado de forma intempestiva, si al conductor de la moto que lo habría chocado desde atrás o si al remisero que iba tercero y chocó al rodado de menor porte.“Transitaba despacio cuando sentí el golpe y me arrastró el auto que iba detrás”, aseguró el motociclista, quien adujo dolores en la pierna producto del choque. “Fue fuerte el impacto, afortunadamente iba solo; iba a buscar a mi esposa”, comentó el hombre, mientras esperaba la llegada de la ambulancia.Por su parte, el conductor del Volkswagen Golf, sentenció: “Me chocaron la moto y el remis; aparentemente el remisero se comió la moto y la moto me agarró a mí”.Pero según los datos que recabóel hombre frenó intempestivamente producto de las complicaciones en el tránsito vehicular en horario pico, la moto que circulaba detrás no alcanzó a percibir la maniobra y terminó chocando de atrás al vehículo; detrás del rodado de menor porte transitaba un VW Gol utilizado como remis que tampoco atinó a frenar a tiempo y arrolló a la moto.Sin embargo, el automovilista, en su descargo, destacó: “Yo no frené, si acá no se puede ir a más de 10 o 20km/h; me chocaron a mí”.El hombre se mostró preocupado por las heridas que sufrió el motociclista dado que según argumentó, “los daños materiales se arreglan a través del seguro”.