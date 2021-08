Triple crimen: la defensa de los Siboldi argumentará “legítima defensa”

Argumentarán “legítima defensa”

Los imputados llegan a juicio en libertad

Sobre el juicio

Dos años y tres meses pasaron desde los violentos incidentes en los que, fueron asesinados por disparos de arma de fuego en la cabeza realizados desde corta distancia.. El hecho ocurrió el 25 de mayo de 2019, cuando el primero cumplía un arresto domiciliario sin tobillera mientras se realizaba la investigación por el crimen de un joven de 21 años, perpetrado el 9 de julio de 2018.Alberto Salvatelli, abogado defensor de Oscar y Brian Siboldi.“Las pericias químicas dicen claramente que tenían 2.12 y 1.87 gramos de alcohol en sangre; o sea que no tenían dominio de si”, apuntó el abogado en relación a las víctimas del triple crimen.Fuentes judiciales deslizaron que en el hecho se habría pretendido dirimir, a partir del proceso que enfrentaba Negro Siboldi, una disputa territorial por el comercio de estupefacientes. Durante la investigación, Siboldi se adjudicó la autoría de las tres muertes, con el objetivo de desvincular a sus hijos, pero Fiscalía no le creyó.Pero de acuerdo a lo que anticipó el defensor, éste, porque uno estaba al borde de la muerte, y de cuatro chicas que había en el lugar, novias y amigas de los hijos de Siboldi, que en esa época tenían 17 y 18 años, chicas jóvenes que no están acostumbradas a vivir a los tiros”.“Siboldi defendió a toda la gente que estaba en el lugar porque esta gente (por los fallecidos) estaban perdidos, no tenían dominio de si”, remarcó el defensor.Punto aparte, mencionó que “Brian estaba presente, pero él no tiró, no disparó; en ningún momento usó armas de fuego. Y Alexis estaba bajo un ahorcamiento que casi le produce la muerte”.Sobre Siboldi (p) pesa una pena de 15 años por un homicidio. Pero Salvatelli insistirá con respecto a que su defendido “con uno de los muertos mantuvo una lucha cuerpo a cuerpo y otro prácticamente estaba matando a su hijo”.Salvatelli confirmó que los hijos de Siboldi están en libertad. “Vendrán caminando al juicio”, aseguró. “Ellos hacen su vida. Uno de ellos trabaja en un corralón y el otro tiene una despensa en la casa, con su pareja”, comentó al comparar que “la madre y los hermanos que vivían en Paraná XVI tuvieron problemas, siendo que no tenían nada que ver porque no estuvieron presentes esa noche”.Las audiencias se desarrollan en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia a lo largo de siete jornadas, respetando el distanciamiento social requerido por las medidas de seguridad y los protocolos sanitarios vigentes. En principio el cronograma del debate continuará el jueves 26, viernes 27 y martes 31 de agosto: jueves 2 y viernes 3 de septiembre; para el martes de la semana próxima está previsto una reconstrucción y el lunes 6 serán los alegatos de partes. El juicio será transmitido en vivo y en directo por el Canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Poder Judicial.De 57 testigos que estaban previstos, solo declararán 30. “Vamos a empezar medios peleados con la Fiscalía porque no nos hicieron conocer quiénes serán los testigos”, anticipó Salvatelli.

El hecho

Siboldi y sus dos hijos están acusados por los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2019, aproximadamente a las 4, en una vivienda ubicada en calle Baxada del Paraná al final, en Bajada Grande, propiedad de Siboldi. Allí estaban Luciano Álvarez, Miguel Ángel Aguirre y Leonardo Álvarez, entre otras personas. Según la imputación, Alexis Siboldi comenzó una discusión, agrediéndose físicamente con Leonardo Álvarez. A la pelea se sumaron otras de las personas presentes, entre ellos Oscar y Brian Siboldi, quienes continuaron con la discusión fuera del inmueble. Posteriormente, cuando Oscar, Brian y Alexis Siboldi ya habían ingresado a su domicilio, Leonardo y Luciano Álvarez, junto a Aguirre, volvieron a la casa. En esa circunstancia, los Siboldi, muñidos con distintas armas de fuego, efectuaron un número indeterminado de disparos con el claro propósito de atentar contra sus vidas, ocasionándoles la muerte en el lugar a Luciano Álvarez y a Aguirre. Leonardo Álvarez falleció al día siguiente en el hospital San Martín.Siboldi padre cumplía en aquella fatídica fecha con una medida de coerción morigerada en arresto domiciliario por el crimen de Brian Francisco Farías, de 21 años, y las heridas que recibió Carlos Elías Sánchez, de 45 años, en un hecho ocurrido el sábado 9 de junio de 2018, a la una, en calle Ituzaingó y Colombia, en Paraná. Si bien en un tramo del proceso Fiscalía solicitó que ambos legajos se dirimieran en un único debate, finalmente el crimen del joven Farías se resolvió en un juicio abreviado. El 12 de noviembre de 2019, Siboldi padre y su hijo Axel Nahuel, fueron condenados a las penas de 15 años de prisión por los delitos de Homicidio simple y Homicidio simple en grado de tentativa; y de tres años de prisión por el delito de Coacciones agravadas por el uso de arma de fuego, respectivamente.