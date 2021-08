Absolvieron a mujer que era víctima de violencia de género y mató a su marido

La Justicia de Tucumán absolvió a Jesica Osores, acusada de “homicidio agravado por el vínculo” por haber matado a su pareja con el mismo cuchillo con el que él la había amenazado minutos antes. La mujer, que padeció violencia de género por parte de su marido, Javier Hernán Gómez, durante nueve años, había advertido que actuó en defensa propia. “Era mi vida o la suya”, afirmó durante el juicio.Los jueces Carolina Ballesteros, Isabel Méndez y Dante Ibáñez, de forma unánime, ordenaron “absolver sin costas a Jessica Vanesa Osores, de 28 años de edad, quien venía acusada de delito de homicidio agravada por el vínculo”, y dispusieron que se revoque la prisión domiciliaria, se le quite la tobillera electrónica y se disponga su inmediata libertad. Además, de que el Estado la asista psicológicamente.“No existen dudas que la señora Osores fue víctima de violencia de género y lo hizo en defensa propia”, argumentaron los magistrados.Tras conocer la decisión de la Justicia, Osores afirmó: “Pido perdón sinceramente porque soy madre y sé el sufrimiento como madre. Yo entiendo el dolor que ellos llevan. Yo lo entiendo porque yo también vivo día a día el dolor. Solamente oro y le pido a Dios que le perdone (a su pareja) sus pecados y esté en un mejor lugar. Pero sí, yo me aguanté miles de golpes, de humillaciones, nadie sabe lo que uno pasa entre cuatro paredes”.Vale recordar que el fiscal Carlos Sale había solicitado una condena de ocho años por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, mientras que la mujer aseguró que se trató de un acto de legitima defensa, argumentación que fue avalada por los magistrados.“Sufrí nueve años de violencia de género”, había afirmado Vanesa, en diálogo con TN, mientras aguardaba la decisión de la Justicia. Es que la noche del 20 de septiembre de 2020, cuando mató a su pareja con el mismo cuchillo con el que la había amenazado fue “maldita”.Según relató, todo comenzó cuando su pareja llegó “borracho” y, tras amenazarla y golpearla, la forzó a tener relaciones sexuales mientras su hijo más pequeño lloraba en la cama junto a ellos.Desde ese mismo momento, la mujer quedó detenida con prisión domiciliaria por tener un hijo menor de edad con Síndrome de Down. “Nunca fue mi intención terminar con la vida de él, pero en ese momento era él o yo”, argumentó Osores y destacó que durante casi una década buscó rescatarlo de sus adicciones porque “él tenía la necesidad de salir a drogarse y a tomar”“Me dijo que antes de irse me iba a matar”, afirmó la mujer y añadió: “No me iba a dejar libre para que yo pudiera estar con otro hombre. Me agarró del pelo y se me abalanzó con un cuchillo”. Sin embargo, en el forcejeo fue Gómez quien terminó con una herida fatal. Según relató Vanesa, al notar que se desangraba, primero intentó cubrir la herida con un toallón y a medida que el hombre se desvanecía, le hizo respiración boca a boca. “Yo solamente me defendí, pero estoy muy arrepentida. No soy una mala persona. No soy una asesina”, concluyó.