Buscan a cuatro personas que desaparecieron cuando iban a repartir juguetes

Foto: Trejo, Ocampo, Gallardo y Pignon

El sábado 21 de agosto, cuatro personas salieron de viaje rumbo al sur de Río Negro con el objetivo de repartir donaciones (ropa, calzado, fardos y juguetes) a diferentes parajes de la zona en el marco del Día de la Niñez. Iban en dos camionetas, una Ford Ranger color roja y una Toyota Hilux blanca. Sin embargo, nunca llegaron a destino y desde entonces nada se sabe de ellos.Alicia Magdalena Ocampo, de 41 años, junto a su hijo Juan Ignacio Gallardo de 18, desaparecieron junto a otros dos hombres, Hugo Trejo de 52 años y Adolfo Pignon, de 47. Ocampo es cordobesa, oriunda de Malagüeño, y hace 20 años está radicada en Bariloche.De acuerdo a lo que trascendió, cada año hacían la misma cruzada solidaria. Se dirigían a lugares inhóspitos para ayudar a quienes más lo necesitan. La denuncia de la desaparición fue realizada por familiares de la mujer cordobesa. Pasaron más de 48 horas y aún no hay rastros de su paradero.Hay preocupación por la tormenta de nieve que se desató en estos días. Temen lo peor, debido a que en la ruta no hay rastro de ninguno. Pero no descartan que estén varados en algún refugio, sin señal, o que hayan sufrido algún desperfecto mecánico con los vehículos. Personal policial, bomberos, gendarmería, de protección civil de la provincia de Río Negro y hasta un helicóptero trabajan incansablemente en su búsqueda.El jefe del Splif (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales) reveló que el padre de Juan Ignacio se contactó con su hijo el domingo alrededor de las 15 "hasta que el chico se quedó sin señal o se le apagó el celular".