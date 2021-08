Productores agrícolas y estación de servicio, estafados con cheques sin fondos

Foto: El tractor que le prestó el vecino de Urdinarrain Crédito: La Nación

María de las Mercedes Ruíz, propietaria de una estación de servicio ubicada sobre la ruta nacional 136, contó que vecinos del lugar y otros puntos del país fueron víctimas de estafas. La mujer precisó que dos estafadores, a quien identificó como Diego y Francisco Trombotto de la firma C y M Medical, les entregó cheques sin fondos, y luego supo que había más víctimas en otros lugares del país.



Ruíz explicó que “somos propietarios de una estación de servicio en la ruta 136 y los propietarios de los campos que trabajan con nosotros abren una cuenta corriente y autorizan a sus encargados a operar para diversas compras, como ser combustible. En el caso particular de la empresa CyM Medical, afirmaba ser propietaria de un feetlot y nosotros solicitamos sus antecedentes que fueron impecables y no había ninguna anomalía ni tampoco cheques rechazados. El propietario de la firma es Diego Trombotto y procedimos a habilitarle la cuenta corriente”.



La propietaria de la estación de servicio detalló a Radio Máxima que “al cabo de los primeros quince días, en julio pasado, nos entregaron dos cheques con vencimiento en agosto por un total de 105 mil pesos que vinieron rechazados por falta de fondos, lo cual pusimos en manos de nuestro abogado. Poco después tomamos conocimiento que la misma empresa había engañado a otras personas en otros puntos del país y a un vecino nuestro, con quienes estas personas de CyM Medical habían estado en su campo. En San Pedro, por ejemplo, también entregaron cheques sin fondos por un tractor y una sembradora y también aparecieron damnificados en General Pico, General Allvear, en Santa Lucía y en Urdinarrain”.



Ruíz indicó asimismo que “en el caso de Urdinarrain fue una compra de ganado y una maquina agrícola por 23 millones de pesos. En el caso de nuestro vecino, les prestó un tractor, una cisterna de 2000 litros de capacidad para combustible, le compraron 50 rollos de alfalfa todo abonado con cheques sin fondos. Respecto al tractor y a la cisterna se la llevaron con un carretón. El ganado que compraron desapareció a los dos días y al encargado del campo que arrendaron y que las cuidaba, le dejaron debiendo dos meses de sueldo. El único que pudo recuperar algo fue un señor de Urdinarrain quien, a través de seguimiento satelital, logró recuperar la máquina que les había entregado, cuando estaba a punto de ser cruzada a Brasil”.



Según afirmó Ruíz, “C y M Medical, aparentemente comienza como una empresa de insumos quirúrgicos y a través de ella logra que una persona de Urdinarrain les arriende un campo en nuestra zona. Todas estas operaciones que comenzaron en abril de este año, eran realizadas por la misma persona Diego Trombotto, junto a un hermano llamado Francisco y un tercero que se hace llamar José Luís, que no logramos identificar y que hace las veces de mecánico. Todos se movilizaban en dos vehículos, un auto ploteado con el nombre de esa empresa y en una camioneta blanca. Ambos tienen una cantidad inusitada de domicilios fiscales, uno corresponde a la Ruta 136, kilómetro 19, otro en Misiones, otro en Venado Tuerto, otro en Capital Federal en la avenida Rivadavia, al igual que los cheques que entregaban”.



La mujer manifestó que “es muy extraño que hayan podido circular por las rutas con maquinaria agrícola y con guías que evidentemente obtenían para transportar ganado y recién ahora aparece que esta empresa y estos señores aparecen con deudas por 49 millones de pesos. Al parecer también publicaban la venta de camionetas por un precio sensiblemente inferior al valor de mercado, se hacían con una seña y luego el vehículo no aparecía nunca”.



Finalmente, Ruíz aseveró que ya “se ha realizado la denuncia judicial por parte de los damnificados y en mi caso particular yo inicie un juicio ejecutivo por los cheques. Al parecer estas dos personas ya estarían con pedido de captura nacional e internacional”.