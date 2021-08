Mujer denuncia maltrato a su hijo que tiene retraso madurativo

Elba Márquez denunció que, en la jornada del domingo, su hijo Claudio de 38 años, que tiene un retraso madurativo, fue maltratado por efectivos policiales en la zona de calles 3 de Febrero y Azopardo de la ciudad de Paraná.



“Él tiene una discapacidad mental del 99,99 por ciento, y tiene el comportamiento de un chico de 5 años. A las 6 de la mañana, se fue a buscar pan a una panadería de Avenida Ramírez, porque después tenía que hacer unas changas. Cuando regresa por Toscanini, saca de un canasto de la basura una cubierta de bicicleta vieja y cuando llega a 3 de Febrero y Azopardo, lo intercepta un coche del 911”, relató.



Se baja un funcionario, le pide que se detenga y él accede. “Entonces lo agarraron lo esposaron, lo tiraron al suelo y le pisaron el cuello y la columna”, dijo la mujer para dar cuenta que “esta es la segunda vez que lo atacan. La primera lo dejé pasar, esta vez no, porque se la están agarrando con él”.



Elba afirmó a Elonce TV que su hijo “no fuma, no toma no se droga, ni roba. Tiene sus patrones y trabaja de lunes a lunes; no sé cuál es el ensañamiento de la policía con él”.



Según indicó la mujer, desde la fuerza le indicaron que había una denuncia por el robo en una vivienda, “pero si eso es así, que me traigan pruebas”. Tras ello, dio cuenta que el muchacho “le tiene miedo a la policía y por eso corrió. No le hace daño a nadie y jamás tuvo una entrada en la policía”.



“La denuncia está hecha en Asuntos Internos. El médico policial lo revisó y le dijeron que no tenía nada, que solamente le lastimaron la muñeca con la esposa porque lo tironearon. Además, tenía hinchado los dos brazos y colorado en el cuello donde lo pisaron”, dijo finalmente Elba. Elonce.com