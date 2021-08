Encontraron un teléfono de línea en la celda del jefe de “Los Monos”

Foto: El teléfono hallado en la celda

Sospechado por la última balacera al Centro de Justicia Penal, ocurrida el miércoles pasado, requisaron la celda del líder de Los Monos Ariel Máximo "Guille" Cantero del penal federal de Marcos Paz y hallaron un teléfono de línea. El procedimiento fue ordenado por los fiscales Franco Carbone y Federico Rébola, quienes trabajaron con la DDI de Mercedes. El jefe de la banda narco está acusado por atentar contra domicilios de jueces, policías y edificios judiciales, y en el debate oral y público pidieron 24 años de prisión para él.El operativo de este lunes lo hizo la DDI de Mercedes, con jurisdicción en Marcos Paz, a instancias de los fiscales Carbone y Federico Rébola, quienes enviaron un exhorto al Juzgado de Mercedes que autorizó la medida.Ahora, los fiscales libraron nuevos oficios para saber desde cuándo tiene línea fija el líder de Los Monos.Cantero no participó este lunes en la segunda audiencia del debate oral y público al argumentar que iba a recibir la visita de su esposa. Está imputado por los fiscales Matías Edery, Gastón Ávila, Miguel Moreno y Aníbal Vescovo en el juicio de planificar siete de los quince ataques a domicilios de jueces, policías, edificios judiciales y sede de la ex Policía de Investigaciones (PDI).Este lunes comenzaron a declarar de forma testimonial policías que participaron en los dos primeros atentados, ocurridos en la noche del 29 de mayo de 2018 en domicilios que habitó el presidente del tribunal de primera instancia que condenó a Los Monos.Los fiscales están pidiendo para el líder de Los Monos 24 años de prisión (que se le suman a otras varias decenas que ya acumula) sobre delitos cometidos desde la cárcel.Dos de las policías que declararon trabajan en la central de emergencias 911 y después de los primeros ataques atendieron llamadas de personas aún no identificadas que exigían: "Somos acá la banda de los Cantero y Los Monos suéltenlo, porque lo vamos a agarrar al juez. Al juez le reventamos toda la casa y lo matamos lo vamos a secuestrar esto lo estamos diciendo ahora en vivo”.Ante las repreguntas que realiza la operadora de la central de emergencias, el sujeto insistió con el pedido. “Suelten a todos Los Monos porque los matamos a todos, te estoy diciendo de en serio no jodan porque matamos a todos ustedes suelten a Los Monos”. (Rosario 3)