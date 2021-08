Detenido por pornografía infantil en Gualeguaychú: “Hay miles de horas de videos

A fines de la semana pasada fue detenido un bonaerense de 42 años en un ciber céntrico de Gualeguaychú. El hombre es maestranza de la Policía Federal en Buenos Aires. Tras los allanamientos en su domicilio en la vecina provincia y del departamento que alquila en la ciudad entrerriana, le secuestraron un consolador, ropa de niños y niñas y muchas muñecas; además de materiales en papel, cámaras de fotos, filmadoras, computadoras, pen drives y cd’s, publica El Día.



Este sujeto se negó a declarar y permanece detenido con prisión preventiva, mientras la Justicia intenta dilucidar varias cuestiones.



En primer lugar, “estamos analizando todo el material con la colaboración de Gendarmería en general que va a ayudar con ciber-crimen”, detalló la fiscal de la causa Martina Cedrés, quien adelantó que será clave en el curso de la causa “la pericia de todos estos dispositivos de almacenamiento digital”.



Allí, “hay miles y miles de horas de videos, son muchos pen drives y también dispositivos de almacenamiento externo”, describió la fiscal, y marcó que “es un trabajo que va a llevar mucho tiempo, al menos unos 15 días”.



En una segunda instancia, a raíz justamente de resultados de dichas pericias, la tarea de la justicia será determinar si además de consumir y descargar contenido este hombre producía, difundía y/o comercializaba.



En virtud de la escena encontrada tanto en el departamento de Buenos Aires como en el que alquilaba aquí en Gualeguaychú, los caminos apuntan a la última opción. Lo primero, estaría prácticamente probado al ser detenido infraganti en el ciber.



Por último, la investigación tendrá que comprobar si se trata de un lobo solitario o hay una red u organización que ampara a este hombre.



En general son grupos cerrados en que si no suben por ejemplo tres videos nuevos al mes se los excluye



Sin opinar de este caso puntual, Cedrés contó que en este tipo de delitos “en general son grupos cerrados en que si no suben por ejemplo tres videos nuevos al mes se los excluye”. El escollo que tienen estos delincuentes es que permanentemente Missing Children cuando detecta este contenido lo va informando.



“Funciona así en el mundo, pero son todas cosas que tenemos que constatar, en general trabajan solos pero perteneciendo a este tipo de grupos o sectas”, añadió la fiscal.



Sus vínculos con Gualeguaychú

Por el momento, lo más importante que une a este bonaerense con nuestra ciudad es el departamento que alquila en calle Clavarino entre el numeral 800 y 900, el cual fue allanado y se encontró parte del material descripto anteriormente.



Sin embargo, hay algo más que vincularía al hombre de 42 con el sur entrerriano. Al parecer, tendría unos familiares que tienen unos terrenos en Pueblo Belgrano. Otra tarea de la Justicia será averiguar si ello guarda relación con esta causa o no.



Finalmente, vale recordar que la identidad del sujeto no puede ser develada por la Justicia ni por los medios hasta que se avance y profundice la investigación.



¿Cuántos años podría ir preso?

La ley que rige actualmente para delitos de pornografía infantil es la 27.436. La misma establece que será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales.



Además, también castiga con prisión de 4 meses a 1 año el que a sabiendas tuviere en su poder representaciones de las descriptas en el párrafo anterior.



A su vez, será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que tuviere en su poder el material con fines inequívocos de distribución o comercialización.



Todas las escalas penales previstas en este artículo se elevarán en un tercio en su mínimo y en su máximo cuando la víctima fuere menor de 13 años.