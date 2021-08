Revelan detalles organizativos de bandas criminales dirigidas desde la cárcel

Policiales Investigan delitos de internos desde la cárcel de Paraná y demora de informes

La Unidad Penal 1 de Paraná se había transformado en un centro de operaciones de dos bandas delictivas que operaban en distintos lugares de la ciudad, principalmente en el barrio 1° de Julio, a veces por separado y a veces asociadas.. Una investigación dirigida por el fiscal Santiago Alfieri y la División Robos y Hurtos de la Policía logró desbaratarlas:. Algunas siguen en la cárcel, otras con prisión domiciliaria y otras libres con restricciones. Según publica diario, los grupos criminales eranLa pesquisa comenzó en marzo por varios hechos ocurridos en la zona de la Escuela Hogar Eva Perón. Se fueron identificando a varias personas y sus vínculos con varias personas alojadas en la Unidad Penal de calle Marcos Sastre, la mayoría por delitos graves como homicidios o violentos asaltos. Siguieron con escuchas telefónicas donde cada personaje hablaba sin códigos ni pelos en la lengua, lo que permitió conocer el entramado de cada grupo.: en un intento de robo en calle Corrientes, que fue frustrado por la Policía, la banda de Roda aportó la mano de obra con un partícipe y el chofer de un vehículo, y la de Fassano puso la información y la logística. No obstante, no hay suficientes pruebas para imputarles a todos el delito de Asociación ilícita, pero sí, al parecer, sobran para endilgarles a cada uno los hechos en los que participaron. Todavía falta conocer la información que contienen los celulares secuestrados en los allanamientos del miércoles 28 de julio en viviendas y en la misma cárcel, de los que podrían surgir más conexiones e implicados.La investigación inicial se bifurcó en dos.estaba encabezado por Jonathan (alias Chocho), alojado en el pabellón 1 de la cárcel, y su madre Liliana Hollotte, en el barrio 1° de julio. Se dedicaban principalmente a la comercialización de drogas dentro de la cárcel y a desplegar la logística necesaria para el ingreso de las sustancias; y a la conformación de grupos armados para delitos violentos y enfrentamientos con rivales. Además lo integran otros siete imputados: los hermanos Ezequiel (alias Machuca) y Micaela Roda, Patricia Delgado, Juan Cruz Avallay (conocido como Flanders), Coco Gómez (quien se dedicaba a patear las pelotas de fútbol con droga adentro que caían en la cancha de la Unidad Penal), Brandon Comas y Lautaro Martínez (compañero de pabellón de Jonathan).(que es cuñado de Roda), quien se alojaba en el pabellón 8, junto al conocido asaltante Osca Neri Romero. También entraban droga al penal y se especializaban en llamados extorsivos y estafas a comercios con tarjetas bancarias falsas. Actuaban con tres personas que se encontraban en libertad: Micaela Roda (pareja de Fassano), Emiliano Dehan (dedicado al cambio de pesos y dólares y la adquisición de drogas) y Facundo Eckert, quien también está preso.Estos no son los únicos grupos que actúan en la zona del barrio 1° de Julio y alrededores. Por ejemplo, Brandon Comas aparece junto a los Roda, pero participaba de los delitos por su cuenta y tiene su grupo propio con otras personas de la zona. Se unía para determinados golpes pero no respondía a las órdenes de Chocho y Machuca, detalla diarioTambién aparecía en la trama Ramiro Colman, alias Pañal, único imputado por el triple crimen de narcos ocurrido en Paraná el 15 de noviembre del año pasado. Pero este joven tiene otros socios en la zona del barrio Paraná V, donde en el mes de abril fue atacado a tiros por la banda del Pillo Maidana (algunos dicen un ajuste de cuentas por el tripe crimen, otros por disputa territorial, y también se habla de conflictos personales). Luego de ese episodio, los Roda le dieron asilo en el barrio 1° de julio y les devolvió el favor como tira tiros en la pelea que estos tenían con un grupo del barrio Consejo. Pero Colman, si bien lo mencionaban, no quedó comprometido en esta causa de las bandas de Roda y Fassano.Se trata de varios grupos autónomos que funcionan en distintos lugares de Paraná, que se conocieron y trazaron vínculos dentro de la cárcel y que ocasionalmente se colaboran para las empresas delictivas que surjan.Esta maraña de bandas fue lo que causó confusión en el homicidio del contador Gonzalo Calleja en los primeros minutos de la investigación. Cuando aparece el auto de la víctima en calle Suipacha, las primeras sospechas apuntaban a la banda de Roda, ya que en ese territorio no volaba una mosca sin su venia. También se pensaba que podría ser otra banda rival que dejó allí el vehículo para comprometerlos. Finalmente se pudo determinar que quien lo había contactado a Calleja era Ezequiel Morato, un tercero con vínculos con los Roda y con Comas por la cercanía donde vive (en el barrio Ferroviario), pero que actúa en forma independiente con otros aún desconocidos.Luego de los allanamientos de fines de julio, el fiscal Alfieri imputó a los 14 implicados y se dispusieron distintas medidas cautelares: Jonathan Roda, Martínez, Eckert, Romero siguen cumpliendo condenas por otros delitos en la cárcel; Machuca Roda quedó con prisión preventiva en la Unidad Penal; Liliana Hllotte, Micaela Roda, Comas, Avallay y Gómez tienen prisión preventiva domiciliaria, en otros barrios; Patricia Delgado y Emiliano Dehan quedaron libres con restricciones. El objetivo fue, de aquí hasta el juicio, desarticular las comunicaciones entre ellos.De ahora en adelante queda el trabajo de precisar las imputaciones de cada hecho delictivo con las pruebas según la participación de cada imputado, fundamentalmente a partir de lo que hablaron con claridad y quedó registrado por las escuchas telefónicas.