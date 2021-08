Festejaban un cumpleaños en Paraná en horario no autorizado y llegó la Policía

Un festejo de cumpleaños que sobrepasó el límite de horario autorizado fue la única intervención que tuvo esta madrugada la Policía por una “reunión social no autorizada”, mientras que no se detectaron fiestas clandestinas masivas como ha ocurrido en otros fines de semana, confirmaron a Elonce de las fuerza de seguridad de Paraná.



Según pudo saber este medio, 12 personas se hallaban festejando un cumpleaños en calle José María Moreno al 800 a las 3.40 de hoy, por lo que estaban en infracción dado que el decreto vigente impide los encuentros de ese tipo en este horario.



Ante la llegada de los policías, los concurrentes se retiraron. El dueño de casa autorizó el ingreso de los uniformados a la vivienda para que constaten que no quedaban personas.



Por otra parte, desde la Policía confirmaron a Elonce que se continúan realizando controles de tránsito y que unas 200 personas fueron notificadas por circular entre las 2.00 y las 6.00, dado que en ese lapso está restringido el tránsito para aquellos que no tengan las autorizaciones pertinentes.