Condenaron a detenido con 12,8 gramos de cocaína en Paraná

SAS, alias Nano, de 26 años, “de ocupación changarín, con estudios primarios completos, que consume cocaína, carece de antecedentes condenatorios y es padre de un niño”, reconoció en un juicio abreviado que tenía en su poder 27 envoltorios que sumaron el peso total de 12,8 gramos de dicha droga, y aceptó cumplir la pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional. Así, con la sentencia que dictó la jueza de Garantías Nº 6 de Paraná, Elisa Zilli, se cerró un proceso que comenzó a sustanciarse el 16 de enero de 2021 cuando el joven fue detenido en la vía pública con el estupefaciente en su poder.



En la audiencia de juicio abreviado Fiscalía leyó el hecho que se le imputó a SAS, consistente en que “el día 16 de enero de 2021 a las 23.45 aproximadamente SAS se encontraba comercializando estupefacientes (cocaína) al menudeo, en dosis individuales en la intersección de calle Anacleto Medina y Avenida Estrada de esta ciudad, siendo sorprendido por personal policial que lo detuvo en el lugar constatándose que tenía en su poder una bolsa de nylon con 27 dosis individuales de cocaína que sumaron un peso total de 12.8 gramos”.



A pesar de que las dosis estaban acondicionadas en las denominadas “bolsas”, presuntamente listas para su comercialización, de las actuaciones que se llevaron adelante no se pudo contar con otros elementos que aportaran a sostener que el estupefaciente sería comercializado. Así lo dejaron sentado las partes en el acuerdo: “Por lo demás, cabe señalar que las partes han dado cuenta que no se puede acreditar que SAS se encontrara comercializando el material estupefaciente secuestrado o que estuviera por hacerlo, ya que no se localizó en su poder ninguna suma de dinero ni teléfono celular del cual pudiera surgir información en tal sentido”.



En abono de aquella hipótesis, las partes manifestaron que “las evidencias incorporadas no permitieron a la Fiscalía demostrar el plus subjetivo del ‘fin de comercialización’ y tal falta de certeza necesariamente ha de redundar en beneficio del imputado. Por otra parte, expresaron que, si bien la cantidad de droga secuestrada generalmente puede constituir un indicio para inferir el fin de comercializar, en el supuesto de autos esa sola presunción no es suficiente para sostenerlo con el nivel exigido para sostener su condena en función del principio in dubio pro reo (N de la R: en caso de duda, en beneficio del imputado)”.

Fuente: El Diario