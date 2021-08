Era contratado para construir con bloques premoldeados y cometió estafas

"Colocó sólo 16 columnas, sin las paredes"

"Entregué 190.000 pesos y colocó sólo 15 columnas"

La investigación fue realizada por la División Delitos Económicos de la policía de la provincia. Hubo secuestro de elementos.Lo contactó para asesorarse de este servicio y coordinaron el trabajo de colocación de 60 metros de pared con bloques pre moldeados por un precio total deMencionó que, quedando que la obra la iba a empezar el 5 de julio. Esta persona no se hizo presente en esa fecha, por lo que luego de varias llamadas y mensajes por WhatsApp, el 26 de julio llegó a la obra un empleado de la persona que finalmente fue denunciada, colocó en varios días 16 columnas, sin las paredes de bloques pre moldeados.La persona que efectuó la denuncia dejó constancia de queFue radicada otra denuncia de tenor similar, por otra persona que daba cuenta que "ofrecía la colocación de cercos perimetrales y al ver las fotos de su Facebook observé que tenía trabajos de cercos terminados. Le envié un mensaje por WhatsApp pidiéndole un presupuesto para cercar mi domicilio". Lo contactó mediante WhatsApp e intercambiaron números de teléfonos."Arreglamos la compra de 43 metros x 2 metros de alto de cerco pre moldeado, incluyendo la colocación y envió a domicilio, los materiales iban hacer entregados en fecha 26/07/21. Ante tal situación en fecha 20/07/21 me hice presente en su domicilio sito en inmediaciones de calle Gobernador Mihura", dejó constancia en la denuncia en sede policial.Afirmó que hasta la fecha no se hizo presente esta persona que iba a realizar el trabajo, ni tampoco sus empleados, para terminar lo acordado. "Lo he llamado en varias oportunidades y siempre tiene una excusa para no ir", agregó.Luego de las tareas investigativas realizadas por el personal de la División Delitos Económicos, se solicitó a la fiscalía y al Juez de Garantías N° 3, Ricardo Bonazzola, autorización de allanamiento y requisa domiciliaria para la vivienda ubicada en calle Gobernador Mihura. Se notificó a la persona denunciada y se secuestró: