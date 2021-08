Auto destrozado tras vuelco: “No se respeta el límite para circular”, apuntaron

Un grave siniestro vial ocurrió en horas de la tarde de este jueves frente al ingreso al Golf Club Concordia. Según se informó, por causas que se investigan, un automóvil Renault Megane, en el que circulaban cuatro personas, despistó, se subió a la vereda, chocó contra una columna de alumbrado y dio varios tumbos hasta volcar. El accidente sucedió cerca de las 20.15 y el rodado circulaba desde Villa Zorraquín hacia el centro de Concordia.Producto de los impactos, varias partes del auto se desprendieron: el motor quedó sobre la vereda y la caja de cambios terminó en un campo.Por otro lado, se confirmó que el conductor del auto fue trasladado al Hospital Masvernat. El resto de los ocupantes fueron trasladados al mismo nosocomio pero en vehículos particulares.“Nosotros venimos trabajando en la zona en diferentes horarios, realizamos controles de prevención con los que se aspira a que respeten las normas de velocidad, porque al ver el accidente de anoche y otros anteriores, está claro que no respetan el límite permitido para circular”, remarcó Walter Báez.Según precisó, “la idea es seguir intensificando y trabajando en los controles de velocidad, con radares y en caso de ser necesario, con fotomultas”. Báez recalcó que, “otro de los objetivos sería la creación de sendas peatonales elevadas que permitirán desacelerar principalmente en la zona del golf”.Consultado sobre los reductores de velocidad que se encontraban en dos puntos sobre la Avenida Monseñor Rösch, Baéz mencionó que “funcionan hasta que los vecinos de la zona lo sacan”. “Hemos tenido bastantes colocaciones en el lugar y han sido retirados por personas que les molesta”, destacó al respecto.En ese marco, subrayó que “es una medida que está dentro de las posibilidades, pero no tenemos la forma de dejarlo efectivo y colocado para que no lo saquen”.