Triple crimen de Bajada Grande: el juicio comienza el 24 de agosto

Alquilaron casa que “es del Arzobispado”

El hecho

“Oscar declaró y se hizo cargo de las tres muertes. Se probará en debate que tanto Alexis como Brian, en ningún momento empuñaron un arma esa noche, se sostendrá la inocencia de ellos”, dijo aNatalia Salvatelli, abogada defensora de los hijos de Oscar Siboldi. La letrada agregó que este hombre “entregó las armas que se usaron (para el triple crimen), se comprobó con las pericias”.Por su parte, Alberto Salvatelli, abogado defensor de Oscar y Brian Siboldi dijo que la noche de los hechos fatales “Oscar Siboldi estaba reunido con los hijos y con algunas de las novias de los hijos, además de una amigas de las parejas de los hijos de Siboldi. Estaban comiendo. Esa noche le pide autorización para jugar al pool en el lugar, el vecino de apellido Álvarez que es uno de los que fallece y que en ese momento estaba acompañado por varias personas (de 8 a 10) que estaban alcoholizadas. Dos de los fallecidos estaban muy alcoholizados, se les hizo el test de alcoholemia, al que fallece después no se le hizo la prueba de alcoholemia; además tenían droga. Con la primera escaramuza Siboldi padre interviene les dice que se vayan, era cerca las 3 de la madrugada. Cuando Siboldi vuelve a su casa, ellos se vuelven, irrumpen en el lugar con armas”.En esta segunda parte de los sucesos, “es cuando se producen las muertes de las personas. En una lucha cuerpo a cuerpo. En otra intervención de Siboldi fue para salvar a uno de sus hijos al que tenían ahorcándolo”, relató el letrado.Para el defensor “el detonante del triple crimen fue “el estado en que estaban los que luego fallecieron, la actitud de que uno vecino entre a su casa a hacer problemas. Esa noche había cuatro o cinco mujeres que declararán en el juicio, que ya han asegurado que se tuvieron que esconder dentro de la casa, para que no las maten”.“De las pericias surge que estas personas (los fallecidos) estaban en otro mundo”, aseguró mencionando que “no eran ‘bebé de pecho’ estas personas, tenían un montón de antecedentes”.Respecto de la situación de los hijos de Siboldi, la letrada contó que “se encuentran en libertad hasta el momento del juicio, tienen restricciones para que no se acerquen a los testigos, de no acercarse al lugar del hecho”.En la causa se entregaron tres armas (una de Álvarez, otra de Aguirre y la tercera de Siboldi padre), indicó el letrado.La defensa pide que sean sobreseídos los dos hijos de Siboldi. Además, aspiran a que “Siboldi (padre) sea contemplado en el atenuante, porque él fue invadido por las otras personas, lo hicieron con malas intenciones”.“La mamá de Siboldi y su hermano mayor hicieron distintos contratos de locación sobre un inmueble dividido en dos partes, que se encuentra en Anacleto Medina. Transcurriendo bien el contrato, hasta fines de 2020. Ahí se presenta una constatación del Arzobispado de Paraná, que fue con un escribano. Nos sorprendimos, porque la casa es del Arzobispado. Después recibimos carta documento reclamando el desalojo del lugar. Hay un juicio de desalojo. La mujer de apellido Gómez los estafó a los Siboldi, les alquiló por la cual ellos le pagaron, a esa mujer no la pueden encontrar para notificarla”, resaltó Alberto Salvatelli.Alrededor de las 4 de la madrugada del sábado 25 de mayo de 2019 en una vivienda de barrio La Aceitera, en inmediaciones de calles Valentín Denis y Procesión Náutica, la Policía halló muertos a dos hombres jóvenes.Un tercero falleció tres horas después en el Hospital San Martín. Se trataba de Luciano Álvarez, Miguel Aguirre y Leonardo Martín Álvarez.Oscar Siboldi, entregó a la Fiscalía las tres armas de fuego usadas en los crímenes de aquella madrugada del 25 de mayo.Se trata de un revólver calibre 38, una pistola 11.25 y otra 22. Desde la Fiscalía remitieron las armas a Criminalística para efectuar las pericias de rigor. Los tres análisis balísticos arrojaron resultados positivos en la comparación con las vainas y proyectiles secuestrados en la escena del triple crimen.Además, se confirmó otro hecho que se había corroborado sin el arma: que la pistola 11.25 utilizada en la masacre de Bajada Grande era la misma que se disparó unos meses antes, el 1° de febrero de 2019, en una balacera en el Paraná XVI donde resultaron heridos dos adolescentes que estaban jugando al fútbol en la canchita del barrio.