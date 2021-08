Estudiante empujó por el balcón al ladrón que estaba por robar en su casa

María Paz es una estudiante universitaria a quien le tocó vivir un duro momento debido a la inseguridad. Era ya de noche, cerca de las 21, cuando la joven descubrió que un ladrón estaba trepando a su balcón para entrar a su casa a robar.



“Salí al balcón para entrar la ropa que se estaba secando y me lo encontré con la mitad del cuerpo adentro y la otra mitad afuera”, señaló en diálogo con El Día. Ocurrió en la localidad de Villa Argüello, partido de Berisso de la provincia de Buenos Aires, en el límite con La Plata.



“Lo que me salió fue increparlo y tirarme encima de él. Lo agarré de la campera y lo tiré para la vereda”, contó la joven aún conmocionada. El delincuente cayó boca abajo al suelo, pero soportó el tremendo golpe y logró pararse y escapar corriendo.



María Paz explicó además que se vio totalmente sorprendida ya que en su casa no tiene objetos de valor. De todas maneras, contó que la inseguridad aumentó en la localidad.



Si bien no alcanzó a ver si el intruso estaba armado o no, María Paz estaba determinada a no dejarlo pasar: "No sabía si me iba a violar, robar o matar. No se lo iba a permitir así mi vida dependiera de ello", afirmó.



“Era flaco, como de mi altura, tenía 25 o 30 años y vestía una campera blanca con un pantalón negro”, detalló la estudiante. Además contó que tras verlo caer de inmediato bajó las escaleras para volver a confrontarlo, pero cuando llegó a la vereda el sujeto ya había logrado reincorporarse y huir corriendo.



“Se dio un buen golpe porque cayó boca abajo”, describió ella, y aseguró que lo único que buscaba era defenderse para evitar que el sujeto ingresara su casa.



Tras la huida del sospechoso, la joven alertó a sus vecinos a través de las redes sociales y llamó a la Policía, pero, de acuerdo a su relato, "no hicieron nada". "La Policía no solo no vino, sino que en el segundo llamado me cortaron. Estoy cansada de que en el barrio pasen estas cosas y que nadie haga nada", lamentó.