Secuestro virtual: “Me decían que iban a matar a mi hijo si no les daba guita”

Juan Carlos Gallego es un reconocido director de teatro y contó anteun intento de estafa telefónica que sufrió días atrás. El hecho ocurrió en el marco de una ola de llamados por secuestros virtuales que hubo en Paraná.“Me llamaron por teléfono y una voz llorando me decía”, relató Gallego a. En medio de la desperación él pensó que la persona que lloraba era uno de sus hijos. “Momento seguido, apareció otra voz en el teléfono y nme dice que le i”, señaló Gallego.“Siempre alertan sobre este tipo de hechos,claramente”. Afortunadamente, Gallego se dio cuenta que era una estafa y cortó el teléfono“Cuando corté, me puse a pensar e imaginé que por redes sociales habían sacado los nombres de mis hijos y mi dirección, pero mi esposa me dijo que no, que yo durante la conversación les decía ´Martín´ ´Martincho´, que es el nombre de uno de mis hijos”, expresó.Y agregó: “y no creerles a los estafadores”.Al finalizar, Gallego recomendó que “cuando reciban un llamado así, todos, si alguien va a secuestrar a un familiar no creo que se comuniquen de esa manera”.