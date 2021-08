Se registró un nuevo ataque al Centro de Justicia Penal de Rosario

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Otro hecho gravísimo de violencia e intimidación en Rosario, que parece sacado de una película. A menos de 48 horas del inicio del juicio contra Guille Cantero, cabecilla de la banda Los Monos que se encuentra detenido, desconocidos balearon otra vez el Centro de Justicia Penal. Al menos dos balazos perforaron el vidrio del principal edificio judicial de la ciudad, pero otras vainas servidas fueron recogidas en el lugar por la Policía. No se registraron heridos.



El juicio a Cantero es precisamente por los ataques perpetrados contra el Poder Judicial en los últimos años, que podrían haber sido ordenados por el líder de la organización narcocriminal desde la cárcel. Está previsto para este viernes a las 7.30.



Según confirmaron los periodistas de policiales de Televisión Litoral, Agustin Lago, Hernán Funes y Juan Cruz Funes, es la cuarta vez que disparan contra el edificio judicial de Sarmiento y Rueda–dos veces en 2018 y otra en 2020–. El hecho ocurrió alrededor de las 23.15 de este miércoles.



Testigos aseguraron que los autores de los disparos eran dos personas que circulaban en una moto de color rojo de baja cilindrada, que luego de efectuar los disparos huyeron hacia el sur.



La Policía detectó dos impactos en el vidrio del edificio, en el sector que da a calle Sarmiento. Pero en las adyacencias levantaron al menos 7 vainas servidas de calibre 9 milímetros.



Los investigadores no descartaban a priori que este gravísimo ataque pueda estar vinculado al juicio a la banda Los Monos por los ataques al Poder Judicial, incluyendo la anterior balacera al Centro de Justicia. Uno de los principales acusados es Guille Cantero, quien habría ordenado aquellos ataques desde la cárcel. De acuerdo a lo que trascendió, este jueves estaba previsto comenzar el operativo de seguridad en las inmediaciones de Sarmiento y Rueda de cara a la primera audiencia prevista para este viernes.



En la vereda estaba instalada una carpa de familiares que reclaman justicia por una víctima fatal de un siniestro vial ocurrido en 2016, que no estarían vinculados al ataque y no resultaron heridos. (Rosario)