Tapó la boca a una niña, abusó de ella y le quiso dar $100 para que no contara

El pasado sábado, LSM, de 52 años de edad, fue a la casa de la víctima simulando querer hablar con el padre de la misma. Aprovechándose de la situación la empujó para llevarla a una de las habitaciones, donde le tapó la boca y abusó de ella, diciéndole que no dijera nada y dándole 100 pesos que la menor no aceptó. Tras esto el sujeto se fue y al percatarse de lo sucedido, la familia radicó la denuncia. El terrible hecho sucedió en Concepción del Uruguay.



Así se dio inicio a la causa por el delito “Abuso sexual agravado”, ya que este individuo se aprovechó de que es conocido de los padres, que además dio dinero a la menor y le dijo que no cuente lo que había pasado.



Prisión preventiva

En audiencia desarrollada en el Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay, ante la jueza de Garantías, doctora Melisa María Ríos se trató el pedido de prisión preventiva de la fiscal María José Labalta, para con un sujeto acusado de abusar sexualmente de la niña.



Por esta razón y ante la necesidad de protección de la víctima, la fiscal solicitó la prisión preventiva, medida a la que se opuso la Defensa.



La magistrada ordenó la medida solicitada por la Fiscalía por el plazo de 45 días, fijándose audiencia de revisión el último día hábil anterior al vencimiento del plazo, por lo que el acusado deberá ser alojado en dependencias de la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay, los primeros treinta días, para luego ser trasladado a una unidad carcelaria de la provincia, a disposición de este Juzgado de Garantías y a disponibilidad de las partes.

