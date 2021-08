Acordó condena la exfuncionaria que sustrajo $633.000 de municipio

El juez de Garantías Nº 3 de Paraná, Ricardo Bonazzola, entendió que de las evidencias colectadas en la Investigación Penal Preparatoria (IPP) quedó probado que “el 13 de abril de 2020 la Tesorera de la Localidad de Villa Tabossi entregó la suma de 633.000 a Lidia Teresita Passi a fin de que trasladara dicho monto hasta el banco de Viale y lo depositara en la cuenta del Municipio, siendo la última persona que tuvo contacto con dicha suma. Que la misma quedó en su poder, que pese al tiempo que restaba de la mañana, Passi no realizó dicho traslado y cerca del mediodía se presentó en el despacho de la Intendenta para guardar el maletín en el cual debía estar el dinero a resguardo, pero sin el mismo, evitando que el mismo volviera a la caja fuerte del organismo y así dejarlo vulnerable para generar sospechas de terceros y evitar ser descubierta”.



Bonazzola resolvió homologar el acuerdo de juicio abreviado que le presentaron, el fiscal Martín Wasinger, el defensor de Passi, Marcos Rodríguez Allende, y el querellante particular por el municipio de Tabossi, Iván Vernengo, consistente en la pena de un año de prisión condicional por el delito de Hurto. También le impuso reglas de conducta por el plazo de dos años y el pago de una reparación económica al Municipio de 317.000 pesos. Esta suma deberá pagarse en 15 cuotas mensuales y consecutivas a partir del mes siguiente a que quede firme la condena. Las cuotas serán liquidadas mensualmente con el interés fijado por el Banco Nación. Las partes tendrán “amplia libertad” para “la instrumentación de los correspondientes pagos, debiendo ser acreditados mensualmente por Passi”. Las partes acordaron que “hasta tanto se satisfaga totalmente la acreencia de la Municipalidad de Tabossi, se mantendrá la inhibición general de bienes decretada sobre la condenada por Resolución del suscripto de fecha 13 de octubre de 2020”.



En la sentencia se consideró que tomó el dinero que debía depositar en una cuenta del Municipio e intentó disimularlo dejando un maletín vacío en el despacho de la Intendenta, de manera que las sospechas del faltante recayeran en terceros. También se supo que atravesaba por una complicada situación económico-financiera que pretendió “aliviar” con el hurto de 633.000 pesos.



Detalles



A la hora de evaluar el rol que Passi reconoció desempeñar, el juez consideró que “en horas de la tarde la Intendenta del Municipio, Liliana Teresa Landra, descubre que el maletín estaba guardado en el mismo lugar que lo había dejado junto a Passi, pero sin el dinero que debía estar dentro del mismo. Que en realidad la suma de 633.000 pesos sustraído por Passi, fue retirada en una mochila que llevaba al salir de su horario laboral en horas del mediodía aquel día 13 de abril de 2020 por la salida trasera del municipio en una mochila, lo cual quedó registrado en las cámaras de seguridad”. La causa comenzó con la denuncia que realizó Landra en la comisaría local.



Bonazzola explicó las razones del cambio de calificación legal de Peculado, bajo la cual comenzó a sustanciarse la causa, por la de Hurto, que fue la que finalmente se acordó. Así, explicó que si bien “se puede concluir sin lugar a dudar que Passi fue quien se apoderó ilegítimamente de los 633.000 pesos pertenecientes al erario de la Municipalidad” y que “tal apoderamiento no hubiese podido ocurrir si no fuera por su privilegiada posición de Funcionaria de dicha Municipalidad -secretaria de Gobierno-“, entendió que “no le había sido confiada su ‘administración, percepción o custodia’ en razón de su cargo como lo estipula el artículo 261 del Código Penal al definir la figura del Peculado ( delito que se le reprochaba hasta la celebración del acuerdo que nos ocupa). Por el contrario, dicho manejo por atribución funcional, conforme surge claramente de la declaración de la Presidente Municipal de Villa Tabossi Liliana Teresa Landra, corresponde o correspondía al tiempo del hecho a la Tesorera del Municipio, Nidia Noemí Teresita Rochi, la cual inclusive cobra o cobraba un plus salarial por dicha tarea..”.



Rochi continúa bajo investigación por la posible comisión del delito consistente en “imprudencia o negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo”, por las que “diere ocasión a que se efectuare por otra persona la substracción de caudales o efectos de que se trata en el artículo anterior”. Además, el actor civil mantendrá la acción civil a su respecto.



Estado financiero



En la sentencia quedó acreditado el complicado estado económico-financiero que atravesaba Passi, “quien a la fecha del hecho investigado acarreaba un voluminoso pasivo, que a todas luces buscó aliviar con los fondos públicos que se apropiare”. Aquel estado quedó acreditado a partir de informes bancarios-financieros, de la consulta de deudores del Banco Central de la Nación Argentina, del informe de la firma Haimovich S.A. en la que consta que se le rescindió por falta de pago un plan de ahorro por una camioneta Volkswagen Amarok suscripto en 2016, de las entrevistas realizadas a personas a las que, con distintas excusas, les pidió dinero prestado.

