“Ola” de intentos de estafas: “Son embaucadores profesionales”

, a personas quienes dieron aviso al número de emergencias 911, respecto a la modalidad de estafa de secuestro virtual, la cual consiste en tener un familiar secuestrado y a cambio de ello le exigen dinero en forma amenazante”, explicaron., en diálogo con el programa, aseveró que los casos “generalmente parten de bandas organizadas que ‘pescan’, tiran una serie de cientos de mensajes o llamados en una determinada zona, y ellos aspiran a lograr, aunque sea uno o dos hechos, y para ellos ya es un éxito. Y luego prueban en otra zona”.Es una red nacional”, aseveró.Manifestó que cuando llaman, “se dan cuenta que es una persona mayor, vulnerable y allí hacen el intento; No saben que esa persona tiene dinero, es al azar. Puede haber casos en que sí, hay un dato, pero son los menos”.El funcionario policial dejó en claro que. Es cierto que la mayoría son mayores, son ancianos, son más vulnerables”.Ferro aconsejó, “ante la duda, hacer lo contrario a lo que ellos le proponen, buscar otro teléfono y llamar al familiar o alguien que confirme, exigir hablar con la persona supuestamente secuestrada. Por suerte en nuestra provincia no existen los secuestros, pero no quita que algún día suceda, con el crecimiento de las ciudades”.Reconoció que en los últimos días “ha habido una oleada” de intentos de secuestros virtuales, luego “hay un descanso, porque migran a otra zona y luego vuelven de nuevo; así van probando”.En cuanto a la intervención de personal policial, por estos casos “siempre es a través de la tecnología, a través de los celulares tratamos de establecer, aunque no lleguemos al titular, a los responsables. Localizamos la zona en donde se encontraba el equipo cuando se realizó la comunicación”.Insistió con que “hay que lograr la toma de conciencia, sé que es difícil. Hay un momento crítico de estrés que tiene la persona cuando recibe el llamado, pero hay que enfriar la cabeza, tratar de comunicarse con esta persona (que supuestamente está secuestrada), y si se niegan, cortar la llamada. Es muy complejo, hay interrogantes que se hace quién recibe la llamada de si corta, y es real, le puede pasar algo al familiar. Por eso hay que tratar de prevenir”.“La gente, en el marco de la pandemia está más encerrada, en contacto con la tecnología y más propensas a este tipo de estafas”, dijo.Recomendó, asimismo que en el caso de las estafas por redes sociales, “no comprar por Instagram, por ejemplo, sino hacerlo de sitios seguros como por ejemplo Clasionce, u otros sistemas de venta que también son seguros”.En otro orden, opinó que“Hace un par de semanas se les obligó a las entidades financieras a no dar los adelantos de préstamos, por lo menos no en forma directa” dijo agregando que “era una de las estafas que se estaba cometiendo. Se lograba el acceso al homebanking, pedían un préstamo, lo retiraban y así la persona se daba cuenta después de que tenía que pagar un préstamo que no habían sacado”.La denuncia se puede realizar en cualquier dependencia policial o en Fiscalía.