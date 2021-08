Menor fallecida en El Pingo: el acusado declaró y posee medidas restrictivas

Dana Paola tenía 15 años y vivía en El Pingo. La adolescente había acusado de abuso a su padrastro y los últimos días de julio tomó una trágica autodeterminación. Tras conocerse la triste noticia, el pasado 4 de agosto, la localidad se manifestó y pidió justicia.Este miércoles,dialogó con Pablo Obad, el abogado querellante en la causa que representa a Solange, hermana de la víctima, y brindó detalles de cómo avanza la investigación.“Se le tomó declaración de imputado a Eduardo Palacios, padrastro de la víctima. Todavía no hemos podidos acceder a los cargos de imputación”, indicó el abogado. A la vez, comentó que, como querella, “aportamos elementos de interés y medidas de prueba para tratar de esclarecer este hecho. La causa va avanzando”.Eduado Palacios, no es el padre biológico de la menor que falleció, pero “es quien la reconoce y le da su apellido hace tres años atrás. Es un papá de crianza, ya que la relación entre el imputado y la mamá de Dana arrancó cuando la víctima tenía 2 años”. Por el momento el hombre se encuentra en libertad con medidas restrictivas.Al respecto, el abogado querellante, señaló que “el comienzo de los hechos está en materia de investigación. Los elementos que estaríamos aportando demuestran eso: los abusos fueron más de uno, de manera reiterada y por un lapso de tiempo, sensiblemente prolongado, en un principio desde los 11 años hasta el momento en que falleció la adolescente”.Obad, comentó que mantuvo varias comunicaciones telefónicas con la madre de Dana. “En las charlas me manifestó que nunca había sospechado de nada. El Ministerio Publico Fiscal, está analizando cual es la situación de la madre respecto del conocimiento que haya tenido de los hechos ocurridos o de la posibilidad que Dana le haya contado lo sucedido”.