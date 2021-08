Hermanitos abusados: “Esperamos que el juicio sea en esta última mitad del año”

La abogada querellante Marina Hundt

La Sala I de la Cámara de Casación Penal de Paraná rechazó por unanimidad, en junio pasado, el pedido de prescripción de la causa presentado por la defensa de una de las imputadas, Gladis Schlottahuer.aclaró que “no todos los imputados han articulado la prescripción, sólo uno de ellos, Gladis Schlottahuer, imputada que tiene una calificación penal menor que otros de los imputados”. Agregó también que los delitos que se les endilgan “no son iguales para todos los partícipes y los once imputados de la causa”.La letrada recordó queEn todas las instancias el recurso presentado por una de las defensas se rechazó, resaltó la abogada, en diálogo con. “Como este recurso de casación había interrumpido el transcurrir procesal normal del expediente, que era la del ofrecimiento de pruebas, estamos terminando esa etapa, en la que algunos imputados faltaba ofrecer pruebas para el juicio.Con la confirmación de Casación ahora,“Esperamos que el juicio sea en esta última mitad del año, y si no puede ser este año, que por lo menos tengamos la fecha”, destacó Hundt.“Durante los años que ellos fueron creciendo en su adolescencia, ellos volvieron a declarar, en calidad de testigos, por la edad que ellos tenían; ya no era necesaria la Cámara Gesell. Están ofrecidos sus testimonios para el juicio”, manifestó la abogada querellante.Ellos “ha tratado todos estos años de hacer su vida, lo más normal posible. Han sido asistidos por psicólogos particulares; gracias a Dios sus papás han podido apoyarlos y acompañarlos, en lo emocional, en lo material para sostener terapias de tantos años”, aseveró. Al cumplirse ocho años de la denuncia por abuso contra tres hermanos (dos niñas y un niño) , que en ese momento eran menores y tras un largo letargo de la causa en los profundos cajones de la justicia entrerriana,. Los tres hermanos fueron sometidos a gravísimos vejámenes durante prolongados períodos.La causa empezó a sustanciarse a partir deSin embargo,, cuando tras una exhaustiva examinación de la misma, el Ministerio Público Fiscal decidió reflotarla.La fiscal Laura Cattaneo, volvió a revisar las Cámara Gesell y vio que se había empezado a investigar como un abuso intrafamiliar en un solo caso, respecto a una sola víctima.En el expediente se investiga cómo una madre y los abuelos maternos de cuatro hermanos abusaban sexualmente y vendían a los menores para rituales sexuales.Esos datos de identidad fueron confirmados en varias ruedas de reconocimiento, en distintas etapas de la investigación judicial, de la que participaron las víctimas.Los otros acusados que ahora enfrentarán el juicio son: Todos deberán afrontar el juicio por varios hechos enmarcados en los delitos de corrupción de menores reiterada y triplemente agravada por la edad de las víctimas y el vínculo y abuso sexual con acceso carnal.A la madre de los menores se la acusa de haber llevado a cabo diversas conductas que alteraron el normal desarrollo sexual, tanto psíquico como fisiológico, de los menores despertándoles una temprana sexualidad y desviándoles el desarrollo de su futura libido.Según consta en el expediente en el que el Juez Gustavo Maldonado solicitó el procesamiento de los 11 acusados, los menores ratificaron en diversas Cámaras Gesell el modus operandi de la madre para los abusos:Además de someterlospero luego, ya obligándolos a ser parte activa de los actos sexuales que allí se realizaban.Las "fiestas" y los rituales, según consta en los testimonios a lo largo de los años que los menores (hoy mayores de edad), a unos 10 kilómetros de Paraná.. La complicidad de gran parte de la familia materna habría facilitado que las atrocidades fueran cometidas, incluso, enLa abogada querellante Marina Hundt resaltó, tras la consulta que “las menores participaciones, como pueden ser una facilitación o promoción a la corrupción de menores, se habla de penas de por lo menos cuatro años. De ahí en adelante, con los agravantes que puedan ir surgiendo de las pruebas en el juicio. Podría ser penas de más de 20 años para familiares más cercanos”.