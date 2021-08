Conductor cayó con su vehículo en un profundo zanjón en Acceso Norte a Paraná

El conductor de una camioneta Senova Baic perdió el control del rodado y terminó en un profundo zanjón ubicado sobre calle Londero y el Acceso Norte a Paraná. Tras el accidente, que se registró anoche, el hombre que se desempeña como sereno apuntó aa la falta de iluminación y un guardarrail que proteja a los automovilistas de la cuneta existente en el lugar.“Anoche iba marchando con las luces apagadas y cuando me descuide bajé porque venía llegando a la ruta para entrar a mi trabajo, pero cuando frené se me vino el vehículo a la cuneta y no lo pude remontar”, contó Ernesto aEl hombre, que trabaja de sereno en la sede de una concesionaria de camiones, remarcó que “circulaba despacio” al momento del siniestro. “Las luces estaban apagadas en ese momento y esa zona no tiene guardarrail. Es un peligro”, sentenció.Afortunadamente, Ernesto resultó ileso y descartó inconvenientes mecánicos en la camioneta. “El chico que venía a relevar me ayudó a sacar las cosas, cerramos el auto con llave y lo cuidamos para que ningún amigo de lo ajeno venga a llevarle algo”, indicó.Finalmente, reiteró que al momento del accidente “estaba oscuro porque las luminarias a veces prenden y a veces no”. “Esto es un monte y falta un guardarrail porque es un zanjón profundo”, reclamó.