Sala de ensayo: recuperan elementos y siguen buscando costoso equipamiento

damnificados del ilícito, Gastón Palmieri

De lo sustraído, falta recuperar, en cuánto a los elementos de la sala de ensayo, “una guitarra eléctrica blanca Epiphone, que es una edición limitada; una trompeta marca Stagg; cuatro cajas de sonido marca Moon, dos de plástico y dos alfombradas; una potencia CKP de 500w; una consola Samick de 16 canales”, dijo.



. El hecho ocurrió este fin de semanaUno de los, dijoque tras el robo “Al llegar, me encuentro con que no estaban los parlantes, la consola, que todo estaba dado vuelta. Llamamos a la policía e inmediatamente comenzamos a hacer el recuento de lo que nos sustrajeron, que es un montón”.El hombre manifestó que “por suerte algunas cosas fueron halladas” aunque faltan aún elementos recuperar”.Asimismo, Palmieri apuntó que el lugar en donde sucedió el hecho “es alejado, descampado” por lo que, por lo pronto no habría testigos del ilícito.Al llegar, “me encontré con una ventana rota y pisadas, huellas que quedaron en esa ventana, que es por dónde sacaron las cosas”.La inversión que habían realizado y, que no son sólo míos, sino que los fuimos juntando entre los miembros de la banda para hacer la sala de ensayo y poder ensayar ahí”.“SLes pedimos también que tengan en cuenta que estos elementos están al servicio de la música, de la cultura y además elementos de trabajo”, aportó.Agradeció al trabajo que están realizando desde “la comisaría 13º y de la división Robos y Hurtos e Investigaciones”.