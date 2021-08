Policía zamarreó a un niño: su madre radicó la denuncia y se investiga el hecho

De acuerdo a lo indicado el suceso se registró en la tarde de este domingo 15. La madre del niño de 11 años radicó la denuncia en sede policial.

En las imágenes se ve a un policía, que según se supo, custodiaba la central de trenes de Concordia, zamarreando al menor. Una mujer, de acuerdo a lo que se escucha en el video, le dice al funcionario policial que “no puede pedirle el documento de identidad” al menor.



El niño le pide “por favor” al policía que lo deje “ir a su casa”, asegurándole: “No lo haré nunca más” y el efectivo lo hace callar, diciéndole que se siente. La escena ocurre en las vías del tren.



Jorge Cancio, jefe de la departamental de Policía de Concordia , aseguró a Elonce que se le recibió denuncia a la mamá del menor y “se le dio intervención a Asuntos Internos” de la Policía. Agregó que “incluso desde Paraná mandaron una comisión de Asuntos Internos para recolectar los elementos probatorios. Se inició una causa administrativa que es paralela a las actuaciones prevencionales que instruye el Juzgado. Luego de esto, sancionaremos o juzgaremos la conducta del policía”.



“Acostumbro a no hablar (respecto de este tipo de casos) porque soy quién ordena el sumario administrativo y quien va a opinar respecto de la conducta del policía, una vez que tenga todos los elementos probatorios en relación a la causa del juzgado y la carátula que le asignen”, acotó Cancio.



La mamá del menor, tras realizar la denuncia en la jefatura de policía, comento a 7 Páginas: "mi hijo estaba jugando al fútbol en el campo de deportes y cuando terminaron, pasaron la pasarela de la estación de trenes para tomar el colectivo y ahí fue que el policía sin motivos intentó esposarlo. Si no hubiese sido por uno de sus amigos, quien sabe en qué hubiera terminado todo esto", relató Soledad Gali. Dijo que tras los hechos, el niño estaba “muy asustado; no para de llorar".



Elonce.com.