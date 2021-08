Amenazó con matar a su pareja e hijos y también, la amedrentó con un machete

Agresión

Machete

Golpes y amenazas

El vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, José María Chemez, resolvió condenar a un hombre a la pena de tres años y ocho meses de prisión de, dictada por la Cámara en lo Criminal de Caleta Olivia, Departamento Deseado, Segunda Circunscripción Judicial, de la provincia de Santa Cruz”.El imputado fue acusado de cuatro hechos cometidos en contra de su expareja y la familia de ésta. Fue condenado por dos y absuelto por los dos restantes.En el adelanto de sentencia, el juez precisó que halló al imputado “autor material y responsable de los delitos de Lesiones leves calificadas, Coacción agravada por el uso arma y Atentado a la autoridad agravado por el uso de arma (primer hecho), y Lesiones leves calificadas (segundo hecho), todos en concurso real, y lo absolvió “de culpa y cargo de los delitos de Daño (tercer hecho) y Coacciones (cuarto hecho)”. Chemez dispuso la prórroga de laEl último y más virulento hecho de una cadena de situaciones de violencia de género, ocurrió el 5 de junio de 2020, cuando detuvieron al sujeto. Ese día, aproximadamente a las 18.20, en el domicilio sito en el Barrio Papa Francisco, cortada Los Misioneros y Jorge Newbery de Paraná, que compartía con su expareja, el imputado, “previo insultar y advertir a su ex pareja ‘que vaya para la casa si no quería tener problemas’, y en oportunidad que ésta, justamente para evitar una agresión mayor por parte del imputado, se fuera corriendo hacia la casa de su hermano que queda frente a la suya”, el hombre “la siguió también corriendo y la empujó haciéndola caer, provocándole con dicho accionar equimosis en mano derecha, región palmar; para luego, una vez en el suelo,”.Según el relato de los hechos formulados en la imputación, el acusado se fue, pero regresó “minutos más tarde y, previo volver a insultar a su expareja, le advirtió que vuelva a la casa y luego, comenzó a arrojar piedras al domicilio del hermano de la mujer,, por lo que todos debieron encerrarse en la vivienda”. Luego, el imputado “tomó un machete de 40 centímetros de largo y frente al domicilio, en la calle,”. Cuando los funcionarios policiales llegaron al lugar, aproximadamente la hora 21.20 del 5 de junio de 2020, el imputado ingresó a su domicilio “desde el cual blandiendo el arma blanca continuaba advirtiendo que los mataría a todos y que prendería fuego la casa, que nadie ingrese a sacarlo pues si lo hacían los lesionaría con el machete, advertencia dirigida tanto al personal policial como a los vecinos, a su ex pareja y su hermano; por todo lo cual se procede a la detención del mismo por parte del personal policial de la Comisaría Decimotercera y su traslado a la Alcaidía de Tribunales”.El segundo hecho ocurrió “durante el mes de mayo de 2020, sin saber la fecha con exactitud, siendo aproximadamente las 2 de la madrugada,, lesionándola, y provocándole un dolor que continúa casi treinta días después”. El siguiente consistió en que “durante la convivencia, que se reanudó en noviembre de 2019, y duró hasta la detención del imputado el 5 de junio de 2020, el acusado,”.El último consistió en que “durante la convivencia,”.