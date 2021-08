Salió a caminar con una vecina y le robaron gran cantidad de dinero de la casa

Un importante robo se en horas de la siesta del lunes en una vivienda ubicada en Boulevard 25 de Mayo, entre Alvear y Domínguez, de la localidad de Urdinarrain, en el departamento Gualeguaychú.



Una mujer que vive sola, salió a caminar con una vecina y al regresar se encontró con el faltante de una importante suma de dinero (dólares y pesos), un teléfono nuevo y otras pertenencias.



Según publica Radio Cristal, “a los malvivientes se les hizo fácil ingresar, ya que la casa no contaba con medidas de seguridad”.



La víctima radicó la denuncia, pero hasta el momento no hay indicios delos delincuentes.



Si bien no fue confirmado, lo sustraído rondaría los 300.000 pesos que serían ahorros de mucho tiempo.