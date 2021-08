Detuvieron a un hombre cuando violaba a su hija de 10 años adentro de un auto

Los policías de La Matanza que patrullaban la zona no podían creer lo que acababan de descubrir. Adentro de un auto, un hombre estaba violando a una nena de 10 años. Intervinieron rápidamente, y pronto supieron que -además- el abusador era el padre de la menor.El ataque sucedió en el cruce de la calle Calderón de la Barca y la ruta 1001, en la localidad bonaerense de González Catán.Los agentes del Comando de Patrullas Sur atraparon al violador, de 27 años y nacionalidad boliviana, in fraganti y pese a la profunda conmoción que les provocó la escena, intervinieron en el acto.“No se puede creer lo que vimos”, comentó un vocero policial horas más tarde al medio local Primer Plano Online, para sintetizar la gravedad del delito.Cuando realizaban su ronda habitual por el barrio, los policías observaron movimiento sospechosos en el interior del vehículo estacionado, un Volkswagen Gol de color negro, y decidieron acercarse a constatar de qué se trataba.Jamás imaginaron la escena que iban a presenciar; y mucho menos que el violador era nada menos que el padre de sangre de su pequeña víctima.El abusador fue detenido en el momento y la nena, trasladada al Hospital del Niño de San Justo, la ciudad cabecera del municipio del Gran Buenos Aires.Allí, a la niña se le brindó asistencia y se le aplicó el protocolo sanitario establecido para los casos de violación, que incluye la administración de un kit de profilaxis.Al mismo tiempo, un equipo especializado en este tipo de casos ubicó a la madre de la menor y la trasladó al encuentro de su hija.Según declaró la mujer, ella no tenía conocimiento de ningún episodio de abuso por parte del padre de la niña.Además, según trascendió, contó a los investigadores que la nena y el violador "eran muy unidos"."Hoy salieron de casa porque él iba a comprarle un par de zapatillas en el centro de González Catán”, aseguró a los investigadores. Y aseguró que jamás tuvo sospechas de un mal trato o un abuso de su pareja con su hija.El hombre fue puesto a disposición de la Justicia y el fiscal Luis Alberto Brogna, de la UFI N°3 de La Matanza, ordenó su detención y caratuló el caso como “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo”.