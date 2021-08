Vecinos del barrio Pasteleros reclamaron más seguridad ante aumento de delitos

Un grupo de vecinos del barrio Pasteleros de Paraná, se manifestaron y denunciaron un aumento en los hechos delictivos de la zona y apuntaron hacia un grupo familiar. Este lunes registraron un robo en una casa a las 4 de la mañana y persona policial trabaja en la zona para intentar esclarecer el conflicto.“Hace unas semanas, se agregó una familia a la cuadra y desde ahí no cesan los robos. Anoche, mi familia y yo no estábamos en mi casa y cuando llegamos nos encontramos que habían ingresado. Nos vaciaron la heladera y nos robaron alimentos, en el patio de la casa de al lado habían tirado la carne que nos sacaron”, expresó aun vecino.Según manifestó, “una chica vivía con su pareja, cuando se separaron, la joven trajo a sus hermanos y amigos a vivir con ella, uno que tiene tobillera electrónica por antecedes policiales. A partir de ahí empezaron los robos. Tiene problemas con personas de otros barrios, los persiguen y corren por la zona”. A la vez, agregó que toda la cuadra se unió para “exigir justicia y ponerle un fin a esta situación”.“Es un barrio tranquilo con personas que trabajan”, señaló.A raíz de la denuncia que realizó el vecino, persona policial trabaja en el lugar y detuvieron a un joven.En tanto, Jefe de Policía de la departamental Paraná, Raúl Menescardi, dijo que “se pidió un allanamiento en el domicilio señalado por los vecinos. Una vez que podamos ingresar a la vivienda, veremos si hay algunos de los elementos sustraídos”.“Los vecinos hacen responsables a las personas que vienen al domicilio, es por eso que vamos a individualizar y localizar a los que ellos mencionan. La dueña del lugar, generalmente no se encuentra en la casa, pero está muy nerviosa por toda la situación”.Sobre la persona detenida, Menescardi comentó que “es una persona mayor de edad, conocida en el ambiente policial y que los vecinos han mencionado en los diversos sucesos que pasan en el barrio. Está a disposiciones la justicia hasta que se realicen el allanamiento y el fiscal indique las medidas a seguir”.