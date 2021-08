Quiso hacer un asado y le habían robado la carne y los chorizos de un freerzer

Un particular e insólito robo se registró en la localidad de Hernández en el departamento Nogoyá. Según se informó, un hombre de 48 años, se dirigió a la comisaría local para denunciar que le había robado la carne para realizar un asado.



El damnificado noto la faltante de 6 kilos de chorizo y de aproximadamente 3 kilos de asado, cortes cárnicos que tenía guardados en un freezer, el cual estaba ubicado en un galpón lindante a su casa. Según indicó, los malvivientes forzaron el candado de una puerta, que da a la parte trasera de dicho espacio, ingresaron al lugar y se llevaron la carne.



Tras tereas investigativas de persona policial, se logró establecer que el sospechoso habría requerido la colaboración de otra persona tras el ilícito, para que oculte la mercadería, de la cual no le habría dado mayores precisiones sobre el origen.

Una bolsa de nylon con unos 4 kilos de chorizos, fueron entregados de forma voluntaria por el hombre de 50 años de edad, a quien el supuesto autor del hecho, se los habría entregado para que se los guarde en un freezer.



Finalmente, lo secuestrado fue entregado al denunciante y la individualización del acusado quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, publicó FM Estación Plus.