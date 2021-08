Violento asalto: delincuentes maniataron y rociaron con alcohol a una pareja

Delincuentes encapuchados y armados maniataron y robaron una importante suma de dinero y pesos y dólares a los dueños de la firma Lácteos Pujol. "Me rociaron con alcohol y me amenazaron con prenderme fuego", relató Franco, víctima del asalto. Ocurrió el jueves 12 de agosto por la noche en su casa, ubicada en el kilómetro 4 de la Ruta Provincial 70, en jurisdicción de Colonia Pujol -departamento Las Colonias- Santa Fe.



Eran cerca de las 21 cuando Franco C., de 33 años, y su pareja Silvana, de 31, estaban en el patio de la casa. Al menos cinco ladrones los obligaron a entrar y los ataron. A Franco lo rociaron con alcohol y lo amenazaron con prenderle fuego. Estuvieron entre 20 y 40 minutos dentro de la vivienda, dieron vuelta todo y se alzaron con dos notebooks, dos celulares y dinero en efectivo -en pesos y dólares- que estaba reservado para diferentes transacciones de la empresa láctea.

Para Franco eran cinco los malvivientes con armas largas, posiblemente con una escopeta, que actuaron con total tranquilidad y tenían el dato de que podían encontrar dinero porque insistían pidiendo plata. Si bien los amenazaban permanentemente, no los golpearon, pero la pareja relató que estaban muy atemorizados.



La casa que la pareja comparte temporalmente en Colonia Pujol, localidad del departamento Las Colonias, está contigua a la fábrica de Lácteos y a metros de la ruta 70, es decir que a pesar de ser zona interurbana no están tan alejados; pero el destacamento policial más cercano se encuentra a 10 km y -según Franco- los policías no conocen la zona. Los efectivos policiales tardaron una hora en llegar, tanto es así que Franco contó que después de que se fueron los ladrones, salió junto a su pareja en camioneta tocando bocina por la ruta y en el camino encontraron el patrullero que se dirigía a su casa. No hay detenidos ni personas identificadas relacionadas con el asalto.



El damnificado por el asalto destacó que, si bien este tipo de delito no es habitual en la zona, desde hace al menos dos años se producen más robos y matanza constante de animales cuando se ausentan los dueños de las viviendas. Reclaman patrullajes y cámaras de seguridad.



"Siento mucha impotencia, mucha bronca. Uno agradece que no haya pasado nada", expresó Franco quien junto a su novia, con "mucho esfuerzo", llevan adelante la fábrica familiar que comenzó su padre hace muchos años atrás y que se transformó en su fuente de trabajo e ingresos. "Uno trabaja todo el día con mucho esfuerzo en un emprendimiento regional y haciéndolo crecer con el trabajo", concluyó Franco. (Aire de Santa Fe)