Un hombre “falleció de un piedrazo”: tras autopsia, piden entrega del cuerpo

Elonce TV se acercó a Barrio Capibá. Rocío, quien era la esposa de Ayala, indicó a Elonce TV que les dieron “el papel de entrega del cuerpo y ahora nos dicen que recién el martes nos lo van a entregar el cuerpo”.



Al referirse a las causas de la muerte de Ayala manifestó: “Él sufrió un piedrazo de parte de un vecino de apellido Palavecino. El primer día nos dijeron que era una pequeña herida, y cuando fuimos el jueves, porque seguía hinchándose, nos dijeron que era una fractura de cráneo. Entró a quirófano, luego estuvo consciente, iba evolucionando bien, pero falleció a los tres días”.



“Ahora nos dicen que fue un homicidio culposo”, aportó la viuda de Ayala.



Por su parte, Sandra Arrieta, mamá del joven , relató que concurrieron con su nuera “a pedir explicaciones en Fiscalía”. Dijo que “primero nos dijeron que tenían que esperar forenses de afuera para hacer la autopsia. Luego nos avisaron que la autopsia se hizo a la mañana de ayer viernes. Como en el transcurso del día no nos llamaron, por la tardecita decidimos ir a Fiscalía. Fueron muchos días, ya no aguanto más; necesito que me entreguen el cuerpo de mi hijo para que pueda descansar en paz. Y que el que tenga que pagar por lo que le hizo a mi hijo, que pague. No me voy a quedar con que me mataron a mi hijo”.



Daniel Ayala “era un chico que “iba de su casa al trabajo y de su trabajo a la casa, con su familia. El siempre estaba con su música, jamás molestó a nadie. Y de eso pueden dar cuenta los vecinos, que saben la clase de persona que era mi hijo”.



Rocío dijo que la persona que le tiró la piedra que lesionó a Daniel, “está suelto y se burla de todos nosotros. Le hemos hecho denuncias, pero sigue libre”. Elonce.com.