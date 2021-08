Trabajadora denunció a un intendente entrerriano por reiterados “tocamientos”

Una empleada de la Municipalidad de Gilbert denunció el 9 de agosto al Intendente de esa localidad, el peronista ángel Fabián Constantino, por presunto abuso sexual. Según la denuncia de la víctima, los hechos ocurrieron en 4 ó 5 ocasiones diferentes. Los primeros episodios se suscitaron entre fines de 2020 y el fin del pasado verano y se prolongaron hasta la actualidad, siempre dentro del ámbito laboral y en horario de trabajo. La denunciante dijo en la Fiscalía que otras mujeres también habrían sufrido abusos por parte de Constantino, quien ya se presentó en la causa a través de su abogado defensor.La Fiscal Martina Cedrés, contó que “este lunes pasado 9 de agosto se presentó una denuncia respecto a la situación vivida por una empleada del Municipio de Gilbert en la que la víctima relata haber sufrido por lo menos 4 episodios calificados, en principio, como abuso sexual simple por parte del Intendente de esa localidad. Los hechos referidos ocurrieron en el lugar de trabajo y en horario laboral, según manifestó la víctima en su denuncia”, dijo aCedrés explicó que “se le preguntó a la víctima sobre las situaciones objetivas en las que sucedieron los hechos por lo que vamos a requerir varios testimonios de personas que al parecer conocían lo sucedido ya que varios compañeros de trabajo de la denunciante estaban en conocimiento de los sucesos. La víctima se encuentra desde hace un tiempo con una licencia y con apoyo psicológico debido a las situaciones padecidas y ahora se ha animado a hacer la denuncia de los hechos ya que éstos no dejaron de cesar”.La Fiscal apuntó que “lo ocurrido es reciente en el tiempo, habría comenzado entre fines de 2020 y el pasado verano y consistieron primero en insinuaciones y luego, contra el consentimiento de la víctima, llevo a cabo tocamientos de las partes íntimas de la mujer. Al reincorporarse de su licencia la victima los episodios no cesaron y por eso decidió radicar la denuncia”.Según refirió la representante del Ministerio Público Fiscal, “los especialistas que atienden a la víctima han presentado informes médicos no obstante lo cual pediremos la realización de una Pericia que estará a cargo de profesionales del Poder Judicial. Hemos solicitado al Juez de Garantías que imponga medidas restrictivas para el imputado que garanticen la tranquilidad y seguridad de la víctima mientras dure el proceso que se debe llevar adelante en la investigación de estas características, determinar ha coherencia y coincidencia de los testimonios que tomaremos con los hechos denunciados y establecer fehacientemente mediante una pericia forense que la víctima no incurre en sobreactuación o simulaciones”.Por otra parte, Cedrés manifestó que “se ha solicitado el martes 10 de agosto un informe al Municipio para que se nos informe desde cuando el acusado se desempeña a cargo del Poder Ejecutivo de Gilbert y ya se lo notificó del inicio de la investigación judicial en su contra, por el presunto delito de abuso sexual simple, más allá que pueda haber otras cuestiones que puedan aparecer. El Intendente de Gilbert ya se presentó en la causa a través de un abogado defensor. Una vez que se reciba la documentación requerida al Municipio de Gilbert y se realicen otras diligencias, se lo citará para que preste declaración de imputado”.Finalmente, Cedrés detalló que “el abuso sexual simple tiene una pena establecida que va desde los 6 meses a 4 años de prisión. Una vez que hallamos concluido la investigación preliminar y teniendo en cuenta lo que se desprenda de la misma sobre los hechos, los daños causados a la víctima y teniendo en cuenta la situación que detenta el imputado, evaluaremos la pena a requerir”.