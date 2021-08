Desesperada búsqueda de un joven en Paraná: lo habían amenazado y denunciado

Policiales Piden ayuda para hallar a un joven de 19 años que se ausentó de su casa

Yamil Darío Ríos, de 19 años, desapareció el pasado martes y su madre hizo un pedido desesperado para que el joven recapacite y regrese al hogar. Según contó a, Esther, el muchacho intentó quitarse la vida en una oportunidad y además estaría amenazado por la familia de su actual pareja, la cual está embarazada.“Anoche me llamó de un número privado y dijo que está bien, pero él no tiene ninguna amistad, sus amigos son sus tíos de Los Arenales y de Hasenkamp porque no conoce otro lado”, dijo Esther y contó que “vivimos en Hasenkamp y hace unos cinco meses él se juntó con una chica de Paraná (María Erica) y se vino para acá. El día del Padre nos enteramos que iba a ser papá y nos pusimos contentos porque es su primer hijo, y la chica ya tiene dos de otra pareja”. El ex marido de la joven estaría preso por violencia de género, según dijo la mujer, y saldría en los próximos días de la cárcel.Por otra parte, la mujer dio cuenta que la pareja de Yamil lo denunció en varias oportunidades por violencia de género, “dijo que le había pegado en la panza y en la cara” y tiene una restricción. Además acotó que el joven intentó quitarse la vida, “hizo un tratamiento en el Roballos y volvió con la chica, pero ella lo denunció nuevamente”.En Paraná, el joven tenía domicilio en barrio Huesito, detrás del cementerio.Consultada sobre qué más le dijo el joven en ese llamado, Esther, expresó que “no nos quiso decir dónde está, pidió que retiráramos la denuncia por la desaparición y que estaba trabajando. Le pedimos que vuelva, estamos todos muy preocupados”, dijo finalmente.Yamil Ríos tiene el pelo color castaño con un mechón color rubio ceniza en el flequillo, de tez blanca, con apenas algo de barba, delgado, 1,80 metros de altura aproximadamente, con un tatuaje de letras en su antebrazo.La última vez que fue visto, vestía pantalón chupín negro, zapatillas azules con plateado, campera negra con capucha con flores estampadas en su interior, pañuelo tipo bufanda negro con flecos y una gorra con visera negra con detalles en blanco y la imagen de Cristo en la frente.Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911; a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial, o División trata de Personas 3436222278.