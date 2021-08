Carnicero baleado: “no se si no me voy a comprar un arma para defenderme”

Alrededor de las 19 horas de este jueves, un carnicero del barrio santafesino de Barranquitas, fue baleado en un robo. Se trata de Carlos Seimandi, quien tiene su local en Juan del Campillo y López y Planes, de la capital de la provincia de Santa Fe.El hombre fue trasladado al hospital José María Cullen donde se constató que la bala rozó su cuerpo sin provocarles daños en los órganos. Finalmente, durante la noche el hombre fue dado de alta y regresó con su familia.En la mañana de este viernes, Carlos reabrió su carnicería y se dispuso a trabajar. En diálogo con el móvil de, Carlos conto que “me compró, daba vueltas, daba vueltas y cuando me va a pagar saca el revólver y me dice, ´dame toda la plata´ y yo le dije que no, y ahí vino, le pegué un empujón con el cartel y me pegó un tiro”.Cabe destacar que la bala rozó en la zona de la costilla, sin provocar daños. “Llevaba casi cinco mil pesos comprados, y me llevó entre 5 y 6 mil de la caja”.Carlos remarcó que se trata del octavo robo que sufrió en su local. “Tengo que seguir trabajando, no me queda otra. No se si no me voy a comprar un arma para defenderme”, dijo Carlos."No es la primera vez que me sucede que soy víctima de la inseguridad y debo decir que estaba preocupado pero ahora, ya pasó el susto. Cuando me di cuenta que la bala no había entrado ya fue otra cosa para mí", manifestó el comerciante.“No puede ser que te roben lo poco que tenes, porque ahora trabajas para pagar impuestos, porque las ventas son pobres y te roban también ¿Qué vas a hacer? ¿Quedarte en tu casa?”, cerró la víctima.