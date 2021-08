Explosión en Santa Fe: un policía en estado crítico y otro sufrió heridas graves

Policiales Fuerte explosión y heridos en la Jefatura de Policía en la ciudad de Santa Fe

Los heridos

Video: Explosión y heridos en la Unidad Regional I de Santa Fe

Dos policías sufrieron heridas de grave consideración tras producirse hoy una fuerte explosión en el patio central de la Unidad Regional I de la ciudad de Santa Fe.El episodio se registró alrededor de las 8:30 en el interior de la Brigada de Explosivos, ubicada en la planta baja de la jefatura de la mencionada Unidad situada en la calle Urquiza al 700.Como consecuencia de la explosión, un total de dos uniformados que prestan servicios en el área sufrieron heridas, dos de ellos de gravedad, y debieron ser trasladados al hospital José María Cullen.El director del centro de Salud, Juan Pablo Poletti señaló que ambos efectivos se encuentran internados en salas de terapia intensiva y que uno de ellos es un "paciente crítico con pronóstico reservado".Acerca del policía que está más grave, indicó: "se trata de un agente de 35 años, que tiene quemaduras A y B en el rostro, en la vía aérea, en ambos miembros superiores y en la zona de genitales. Es el cuadro más grave por el tema de la quemadura en la vía aérea y debió ser colocado en asistencia mecánica", dijo y agregó que “se detectó la presencia de múltiples esquirlas en el cuerpo, que podrían ser vidrios, partes de la pirotecnia y que por suerte, están de manera superficial, salvo una de ellas, que dio en el globo ocular. El paciente se encuentra en estado delicado”, resaltó."El segundo paciente, es un agente de 43 años que ingresó más lúcido y despierto. El agente no está intubado, pero tiene más quemaduras en rostro, miembros superiores, genitales, tórax y abdomen, por lo cual no está descartado que pueda necesitar respirador. Tiene quemaduras tipo A y B, pero hay que esperar las primeras horas para ver si requiere colocarle respirador", explicó y agregó que “presenta muchos más esquirlas que el primero, pero ninguna penetrante. El paciente se encuentra en terapia intensiva”, afirmó.Además, el director del Hospital José María Cullen, señaló que aguardan que ambos policías "se estabilicen" y están atentos por las posibles "complicaciones" que puedan aparecer.En tanto, Poletti sostuvo que otros dos policías resultaron heridos, pero no eran de consideración. “Entraron caminando y fueron atendidos”, sostuvo.En relación a las causas que provocaron el estallido, trascendió que ocurrió cuando los policías manipulaban pirotecnia que presuntamente, fue secuestrada en distintos procedimientos.En el lugar asistieron al menos tres ambulancias del SIES 107 y también del Cobem para asistir a los efectivos que resultaron lesionados y así trasladarlos al hospital Cullen.