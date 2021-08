“Pedí ayuda para mi hija y no me la dieron. No puede superar su adicción"

Los hechos del 26 de julio del 2020

Por un acto reflejo de la mujer, el arma blanca no la degolló. La agresora fue detenida. Fue condenada a cinco años y cuatro meses de prisión. El hecho ocurrió el 26 de julio del 2020, en el barrio Paraná XVI.quien endijo que su hija “está arrepentida y con vergüenza” tras el hecho de 2020. A su vez recalcó que ella viene “pidiendo ayuda psicológica y psiquiátrica, desde hace tiempo” para su hija, que “no ha superado problemas que ha tenido en su vida”., porque en su momento no le abrieron puertas para ayudarla”, destacó la madre de la joven ahora condenada.Laura Zárate dijo que nunca supo “la gravedad de todo esto que había pasado, ella ve las imágenes del ataque y le da vergüenza. Obviamente está arrepentida, porque ve lo que realmente son esas imágenes y lo que pudo haber ocurrido. Estaba transformada ese día, no era ella”.viene de hace más de cinco y seis años. Somos del mismo barrio, incluso una de mis hijas sigue siendo amiga de Sonia Díaz”, comenzó relatando respecto de los hechos que desencadenaron la violencia entre la persona que atacó y la que resultó agredida.De la misma manera, aseguró: “Estaban en un cumpleaños de la hija de Sonia. Hubo un problema adentro de la casa, donde quisieron atacar a mi hija, hermana de Ailén, y Ailén presenció ese hecho. Empezaron a los golpes, lo siguieron afuera y terminaron en la comisaría. “En esa casa no había ni un fin de semana que no haya problemas. Y no había fin de semana que yo no fuese a esa casa a buscar a mi hija desmayada. Donde se veían había conflictos. Hubo denuncias, tanto por mi hija como por Sonia, la policía estaba todos los fines de semana, tanto por líos en esa casa, o con esa familia. Pero lo que pasó se hubiese podido prevenir antes”.La agresora entró intempestivamente al recinto y munida de una cuchilla, tomó a la mujer del cuello con su brazo izquierdo y con su mano derecha arremetió hacia la garganta de su víctima. Díaz cubrió su cuello con sus brazos y se arrojó hacia atrás con la silla, evitando así que la matara.El personal policial que se encontraba apostado en la comisaría intervino rápidamente e impidió que la agresión continuara. Luego de un breve forcejeo, lograron desarmar a Zárate. Díaz sólo sufrió cortes en la nariz y la mejilla.