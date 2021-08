Caso Calleja: el abogado de Morato detalló los motivos por los qué seguirá preso

Nueva declaración de testigo

Vínculo con Calleja

Un giro inesperado tuvo este jueves, la causa que investiga el secuestro y muerte del joven contador Gonzalo Calleja. Las revelaciones tuvieron una directa consecuencia: la liberación de tres de los imputados que se encontraban detenidos por el caso, confirmó Elonce. El fiscal Santiago Alfieri, solicitó la libertad inmediata de: Alberto Enrique Osuna, Iván Elías Garay y Ramiro Gabriel Colman.Por otra parte, quien habría sido el contacto con el que Calleja iba a hacer la transacción en dólares, David Ezequiel Morato, continuará con prisión preventiva en la cárcel de Paraná.Sobre la nueva testimonial del testigo 02, el abogado defensor indicó que “el joven de identidad reservada afirmó que toda su declaración era mentira, que era una argumentación. Esa historia se la había trasmitido una persona anónima, a través de un llamado telefónico, donde le indicaba que, si no manifestaba e imputaba a los detenidos, iban a matar a su familia. Ayer (miércoles), dijo que la única verdad de sus testimonial era que había ido a comprar droga, de ahí en adelante fue todo falas”.“Sobre esas declaraciones pedimos la excarcelación. El juez en la audiencia de hoy, consideró que en caso de Ezequiel Morato había otras circunstancias que lo vincularían subjetivamente al hecho y por eso no hizo lugar al pedido. Mi defendido cumplirá los 45 días en la Unidad Penal”, explicó.Al ser consultado sobre el celular de Morato, el cual todavía no se halló, Gerard, hizo referencia a que “como se manifestó en la primera audiencia, Ezequiel perdió el celular y eso quedó confirmado por un testigo involucrados en la causa”.Según trascendió, Morato sería el contacto de Calleja para el cambio de dólares. “Esa es la tesis oficial de la Fiscalía. Desde la defensa, sostenemos que independientemente de que sea cierto y después se corrobore, no agrega una cuota de culpabilidad a mi pupilo, ya que esto era una actividad habitual en el joven contador y deberíamos involucrar a una gran cantidad de personas en Paraná”.Al finalizar, señaló que “entiendo que la Fiscalía tiene la objetividad suficiente y el profesionalismo para agotar todas las citas”.